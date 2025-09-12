धुर नक्सल इलाके में उद्योगों की आहट, 967 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से 2100 युवाओं को रोजगार

Bastar Investor Connect: नारायणपुर जिले में पार्शवा एग्रीटेक प्रतिवर्ष 2400 टन परबॉयल्ड चावल का उत्पादन करेगी। 8 करोड़ रुपए के निवेश और नए रोजगार के साथ यह परियोजना बस्तर की कृषि उपज को वैल्यू एडिशन का नया आधार देगी। इसके अलावा जगदलपुर में नमन क्लब एंड वेलनेस सेंटर 7.65 करोड़ रुपए के निवेश और 30 रोजगार अवसरों के साथ स्थापित हो रहा है। वहीं पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स तथा सेलिब्रेशन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे।