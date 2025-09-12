Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

धुर नक्सल इलाके में उद्योगों की आहट, 967 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से 2100 युवाओं को रोजगार

Bastar Investor Connect: पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स तथा सेलिब्रेशन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2025

धुर नक्सल इलाके में उद्योगों की आहट (Photo source- Patrika)
धुर नक्सल इलाके में उद्योगों की आहट (Photo source- Patrika)

Bastar Investor Connect: छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ा देने के लिए सरकार पहली बार प्रदेश के पांच संभाग में पहुंचने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत गुरुवार को बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट से हुई। बस्तर में पहली बार औद्योगिक माहौल तैयार करने के लिए इस तरह का प्रयास हुआ। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं उद्योगपतियों से चर्चा की। इसके बाद बस्तर में एक दिन में 967 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिला।

Bastar Investor Connect: समृद्धि प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की गाथा

मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की मौजूदगी में एमओयू पर उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किए। इससे बस्तर के 2100 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इनमें जगदलपुर में ही 350 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल के लिए 550 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा यहां फ्रूट जूस, महुआ, चॉकलेट, होटल, मसालों, डेयरी, वेयर हाउस, चावल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा, हमारी नई औद्योगिक नीति के केंद्र में बस्तर है। खनिज संसाधनों और प्रचुर प्राकृतिक संपदा से भरा यह इलाका विकास की विपुल संभावनाएं अपने भीतर समेटे हुए है। माओवाद बस्तर के विकास की राह में कांटे की तरह चुभ रहा था और नक्सलवादी आतंक ने बस्तर के विकास को जकड़ कर रखा था।

हमने संकल्प लिया कि बस्तर को मुख्यधारा में लाएंगे और इसे विकसित छत्तीसगढ़ की केंद्रीय धुरी बनाएंगे। बस्तर की समृद्धि प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की गाथा लिखेगी। विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करने हमने नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया है। हमारी यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाए गए सुशासन के परफार्म, रिफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्र पर तैयार की गई है।

नारायणपुर में 8 करोड़ के प्रोजेक्टर से चावल उत्पादन

Bastar Investor Connect: नारायणपुर जिले में पार्शवा एग्रीटेक प्रतिवर्ष 2400 टन परबॉयल्ड चावल का उत्पादन करेगी। 8 करोड़ रुपए के निवेश और नए रोजगार के साथ यह परियोजना बस्तर की कृषि उपज को वैल्यू एडिशन का नया आधार देगी। इसके अलावा जगदलपुर में नमन क्लब एंड वेलनेस सेंटर 7.65 करोड़ रुपए के निवेश और 30 रोजगार अवसरों के साथ स्थापित हो रहा है। वहीं पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स तथा सेलिब्रेशन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे।

Published on:

12 Sept 2025 11:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / धुर नक्सल इलाके में उद्योगों की आहट, 967 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से 2100 युवाओं को रोजगार

