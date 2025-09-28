प्रदेश का नाम रोशन! स्वप्निल जायसवाल को मुंबई में मिला ‘बेस्ट सॉन्ग ऑफ़ छत्तीसगढ़’ अवार्ड

Best Song of Chhattisgarh: अंबिकापुर जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई जैसी महानगरी में छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए अवार्ड जीतना प्रदेशवासियों के लिए गर्व और खुशी का विषय है। यह उपलब्धि न केवल स्वप्निल की मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के सम्मान को भी दर्शाती है। प्रदेशभर से स्वप्निल को शुभकामनाएं और बधाइयाँ मिल रही हैं। संगीत प्रेमियों का मानना है कि उनके इस सफ़र से आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरणा मिलेगी।