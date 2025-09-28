प्रदेश का नाम रोशन! स्वप्निल जायसवाल को मुंबई में मिला ‘बेस्ट सॉन्ग ऑफ़ छत्तीसगढ़’ अवार्ड

स्वप्निल जायसवाल (Photo source- Patrika)
Best Song of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कलाकार स्वप्निल जायसवाल ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही में मुंबई में आयोजित Clef Music Awards में उन्हें फ़िल्म हंडा के टाइटल सॉन्ग के लिए “बेस्ट सॉन्ग ऑफ़ छत्तीसगढ़” अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड शो की खासियत यह रही कि इसमें देशभर के कई दिग्गज कलाकारों को भी सम्मानित किया गया।
स्वप्निल के साथ ही मंच पर सोनू निगम, अरमान मलिक, अनु मलिक, सचिन-जिगर जैसे नामचीन कलाकारों ने भी अपने-अपने अवार्ड ग्रहण किए। ऐसे भव्य मंच पर छत्तीसगढ़ का नाम शामिल होना प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। स्वप्निल जायसवाल आज के समय में प्रदेश के बेहतरीन सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर और एक्टर के रूप में जाने जाते हैं।
इस गीत में उनका साथ बतौर गीतकार रवि पैकरा ने दिया है। दोनों की इस जोड़ी ने छत्तीसगढ़ी संगीत जगत को एक यादगार धुन दी है। उन्हें यह अवार्ड उनके नए ज़माने के आधुनिक संगीत के लिए मिला है। कहा जा रहा है कि स्वप्निल के साथ छत्तीसगढ़ में संगीत का एक नया दौर शुरू हो गया है। उनके गाने आज की यंग जनरेशन को बेहद पसंद आ रहे हैं।
छॉलीवुड में नई शुरुआत करने वाले इन कलाकार का कहना है कि उनका सपना तब पूरा होगा, जब छत्तीसगढ़ी गीतों का आनंद प्रदेश से बाहर भी लोग उठाएँगे। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि “हंडा” फ़िल्म एक सुपरहिट फ़िल्म थी, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इस फ़िल्म को मोहित साहू जी ने प्रोड्यूस किया था और इसमें सुपरस्टार अमलेश नागेश, जो दर्शकों के चहेते हैं, ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
Best Song of Chhattisgarh: अंबिकापुर जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई जैसी महानगरी में छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए अवार्ड जीतना प्रदेशवासियों के लिए गर्व और खुशी का विषय है। यह उपलब्धि न केवल स्वप्निल की मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के सम्मान को भी दर्शाती है। प्रदेशभर से स्वप्निल को शुभकामनाएं और बधाइयाँ मिल रही हैं। संगीत प्रेमियों का मानना है कि उनके इस सफ़र से आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरणा मिलेगी।
