Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

प्रदेश का नाम रोशन! स्वप्निल जायसवाल को मुंबई में मिला ‘बेस्ट सॉन्ग ऑफ़ छत्तीसगढ़’ अवार्ड

Best Song of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के युवा कलाकार स्वप्निल जायसवाल ने फ़िल्म हंडा के टाइटल सॉन्ग के लिए मुंबई में आयोजित Clef Music Awards में ‘बेस्ट सॉन्ग ऑफ़ छत्तीसगढ़’ अवार्ड जीता।

2 min read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 28, 2025

स्वप्निल जायसवाल (Photo source- Patrika)

स्वप्निल जायसवाल (Photo source- Patrika)

Best Song of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कलाकार स्वप्निल जायसवाल ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही में मुंबई में आयोजित Clef Music Awards में उन्हें फ़िल्म हंडा के टाइटल सॉन्ग के लिए “बेस्ट सॉन्ग ऑफ़ छत्तीसगढ़” अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड शो की खासियत यह रही कि इसमें देशभर के कई दिग्गज कलाकारों को भी सम्मानित किया गया।

स्वप्निल के साथ ही मंच पर सोनू निगम, अरमान मलिक, अनु मलिक, सचिन-जिगर जैसे नामचीन कलाकारों ने भी अपने-अपने अवार्ड ग्रहण किए। ऐसे भव्य मंच पर छत्तीसगढ़ का नाम शामिल होना प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। स्वप्निल जायसवाल आज के समय में प्रदेश के बेहतरीन सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर और एक्टर के रूप में जाने जाते हैं।

इस गीत में उनका साथ बतौर गीतकार रवि पैकरा ने दिया है। दोनों की इस जोड़ी ने छत्तीसगढ़ी संगीत जगत को एक यादगार धुन दी है। उन्हें यह अवार्ड उनके नए ज़माने के आधुनिक संगीत के लिए मिला है। कहा जा रहा है कि स्वप्निल के साथ छत्तीसगढ़ में संगीत का एक नया दौर शुरू हो गया है। उनके गाने आज की यंग जनरेशन को बेहद पसंद आ रहे हैं।

छॉलीवुड में नई शुरुआत करने वाले इन कलाकार का कहना है कि उनका सपना तब पूरा होगा, जब छत्तीसगढ़ी गीतों का आनंद प्रदेश से बाहर भी लोग उठाएँगे। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि “हंडा” फ़िल्म एक सुपरहिट फ़िल्म थी, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इस फ़िल्म को मोहित साहू जी ने प्रोड्यूस किया था और इसमें सुपरस्टार अमलेश नागेश, जो दर्शकों के चहेते हैं, ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

Best Song of Chhattisgarh: अंबिकापुर जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई जैसी महानगरी में छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए अवार्ड जीतना प्रदेशवासियों के लिए गर्व और खुशी का विषय है। यह उपलब्धि न केवल स्वप्निल की मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के सम्मान को भी दर्शाती है। प्रदेशभर से स्वप्निल को शुभकामनाएं और बधाइयाँ मिल रही हैं। संगीत प्रेमियों का मानना है कि उनके इस सफ़र से आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरणा मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / प्रदेश का नाम रोशन! स्वप्निल जायसवाल को मुंबई में मिला ‘बेस्ट सॉन्ग ऑफ़ छत्तीसगढ़’ अवार्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Registry News: नवरात्र में जमीन की रजिस्ट्री कम, 5 दिन में सिर्फ 800, आय में भी गिरावट

CG Registry News: नवरात्र में जमीन की रजिस्ट्री कम, 5 दिन में सिर्फ 800, आय में भी गिरावट(photo-patrika)
रायपुर

World Rabies Day: 97% रैबीज कुत्तों के काटने या खरोंच से फैलता है, 1 माह से 6 साल में दिख सकते लक्षण…

World Rabies Day: 97% रैबीज कुत्तों के काटने या खरोंच से फैलता है, 1 माह से 6 साल में दिख सकते लक्षण...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: अब छत्तीसगढ़ में भी बीटेक की पढ़ाई हिंदी में, CSVTU ने किया लागू करने का ऐलान

बीटेक की पढ़ाई हिंदी में (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG Crime News: पेशी में आए बंदी के भाई पर जानलेवा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 आरोपियों ने किया सरेंडर

CG Crime News: पेशी में आए बंदी के भाई पर जानलेवा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 आरोपियों ने किया सरेंडर(photo-patrika)
रायपुर

अब रायपुर में पुलिस व्यवस्था होगी सुपर ऑर्गेनाइज्ड, 1 नवंबर से लागू होगा भुवनेश्वर जैसा नया सिस्टम

पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.