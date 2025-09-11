आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा! बहन की गोद में तड़पता रहा भाई, मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Lightning Accident News: छत्तीसगढ़ के रायपुर काल के क्रूर हमले का शिकार बना प्रभात साहू न केवल माता-पिता बल्कि बहनों का भी लाडला था। दुनिया में आने के बाद जिस बहन ने पहली बार उसे गोद में लिया, उसी बहन के सामने ही प्रभात इस दुनिया के विदा हो गया। बिजली गिरने के बाद घटनास्थल पर पहुंची बहन रोती रही और मौत पल-पल भाई की सांसे छीनती रही। यह दृश्य देखकर बहन की डबडबाई आंखें पथरा गईं। वह निढाल होकर गिर गई।