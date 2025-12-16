16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Birth-Death Certificate: जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों पर लागू नया नियम

Birth-Death Certificate: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 16, 2025

Birth-Death Certificate: जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों पर लागू नया नियम(photo-patrika)

Birth-Death Certificate: जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों पर लागू नया नियम(photo-patrika)

Birth-Death Certificate: छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब राज्य में सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 2023 में संशोधित पोर्टल के सफल क्रियान्वयन से प्रभावी हुई है।

Birth-Death Certificate: ऑक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए नया नियम

संशोधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। इससे पहचान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता आई है। अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के मामलों में पुराने वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य रहेंगे। पहले जारी किए गए ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है।

ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह सुचारु

राज्य में ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के प्रारंभिक चरण में आई तकनीकी चुनौतियों का समयबद्ध समाधान किया गया। वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह सुचारु और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय द्वारा नियमित तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को पोर्टल संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रशिक्षण और नागरिक सुविधा

आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को प्रमाण पत्र जारी करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा, आधार कार्ड निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं में भी एकरूपता लाने के लिए संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह पहल राज्य में डिजिटल सेवाओं, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आमजन को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं मिल रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 04:46 pm

Published on:

16 Dec 2025 04:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Birth-Death Certificate: जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों पर लागू नया नियम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सदन में एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड परिवर्तन का मुद्दा गरमाया

सदन में एपीएल–बीपीएल राशन कार्ड विवाद पर मचा हंगामा, भाजपा विधायकों ने उठाए सवाल, जानें...(photo-patrika)
रायपुर

PG में बाहरी छात्रों को 75 फीसदी आरक्षण… गरमाया विवाद, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने HC में कहा- खारिज करें याचिका

Reservation in MD-MS course, Reservation in Medical course
रायपुर

SIR Breaking: छत्तीसगढ़ में कटेंगे 27 लाख मतदाताओं के नाम, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

SIR Breaking, cg SIR News
रायपुर

डेढ़ साल में 500 से ज्यादा बाल विवाह.. छत्तीसगढ़ के इन जिलों में सामने आए सबसे ज्यादा मामले

Child Marriage
रायपुर

साल 2025 में छत्तीसगढ़ के मौसम का बदलता रहा मिजाज

2025 CG Weather Report: कभी गर्मी तो... कभी बारिश, साल 2025 में छत्तीसगढ़ के मौसम का बदलता रहा मिजाज, जानें पूरी रिपोर्ट(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.