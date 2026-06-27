Chhattisgarh Politics: ‘बहुत नाक रगड़ने के बाद मंत्री बने थे’, अमरजीत भगत पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का पलटवार

दरअसल, इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा सरकार और संगठन पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने दावा किया था कि भाजपा के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी के पास ऐसी रिपोर्ट है, जिसमें सरकार के दोबारा सत्ता में आने की संभावना नहीं जताई गई है। अमरजीत भगत ने कहा था कि भाजपा भले ही "ऑल इज वेल" का संदेश देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उनके अनुसार पार्टी के अंदर बेचैनी और असंतोष साफ दिखाई दे रहा है।