CG News: युवक को जेल से छुड़ाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग, तीन पर केस दर्ज

CG News: डीडी नगर थाने के एक मामले में आरोपी युवक को छुड़ाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने वाले तीन युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी फरार है। एक आरोपी वेब पोर्टल चलाता है। पुलिस के मुताबिक, रेणुका नेताम का बेटा डीडी नगर में गांजा तस्करी का आरोपी है।
मामले की जानकारी होने पर आकाश तिवारी, अनुराग शर्मा, रिंकू पांडेय ने रेणुका से संपर्क किया। तीनों ने महिला को आश्वासन दिया कि उनकी पुलिस अफसरों से अच्छी पहचान है। उसके बेटे को छुड़वा देंगे। इसके 2 लाख रुपए लगेंगे। महिला ने अपने बेटे के लिए तीनों आरोपियों को 2 लाख रुपए दे दिया। रकम लेने के बाद जब महिला का बेटा नहीं छूटा, तो उसने आरोपियों से रकम वापस मांगी। इस पर तीनों ने उन्हें धमकाया कि उनकी अफसरों से अच्छी पहचान है। तुम्हारे बेटे को 10 साल के लिए जेल भिजवा देंगे। इसके बाद महिला ने पूरे मामले की शिकायत पुरानीबस्ती थाना में की।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आकाश और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू फरार है। आकाश एक वेबपोर्टल चलाता है। आरोपियों से पुलिस ने 1 लाख 89 हजार रुपए बरामद कर लिया है। तीनों आरोपियों के अलावा मामले में एक मोनू नाम के युवक का भी नाम आया है। बताया जाता है कि रकम का लेन-देन पुरानीबस्ती थाने के सामने हुआ था। इसमें एक मोनू नाम का युवक भी दिखा है।