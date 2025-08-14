CG News: युवक को जेल से छुड़ाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग, तीन पर केस दर्ज

मामले की जानकारी होने पर आकाश तिवारी, अनुराग शर्मा, रिंकू पांडेय ने रेणुका से संपर्क किया। तीनों ने महिला को आश्वासन दिया कि उनकी पुलिस अफसरों से अच्छी पहचान है। उसके बेटे को छुड़वा देंगे। इसके 2 लाख रुपए लगेंगे। महिला ने अपने बेटे के लिए तीनों आरोपियों को 2 लाख रुपए दे दिया। रकम लेने के बाद जब महिला का बेटा नहीं छूटा, तो उसने आरोपियों से रकम वापस मांगी। इस पर तीनों ने उन्हें धमकाया कि उनकी अफसरों से अच्छी पहचान है। तुम्हारे बेटे को 10 साल के लिए जेल भिजवा देंगे। इसके बाद महिला ने पूरे मामले की शिकायत पुरानीबस्ती थाना में की।