रायपुर में स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा… निर्माणाधीन प्लांट का हिस्सा गिरने से कई मजदूरों की मौत, अन्य घायल

जानकारी के अनुसार, यह हादसा धरसींवा थाना क्षेत्र में हुआ। दरअसल, यहां एक प्लांट में निमार्ण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान फैक्ट्री के अंदर भारी मशीनरी का एक टुकड़ा गिर गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मृतकों की संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।