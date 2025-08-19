CG Cabinet Expansion: घंटों चली मुलाकात, पर क्यों छिपाई गई बात? 20 अगस्त को खुल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार का राज!

CG Cabinet Expansion: प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले चार-पांच दिनों से साय सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर सिर्फ कयासों का दौर चल रहा है। भाजपा के अंदरखाने में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन कोई भी मंत्री और विधायक इस मामले में कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि मंत्रियों के नामों को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है।
इस बीच अचानक पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल ने सोमवार की शाम को मुलाकात की। इससे सियासी हलचल और तेज हो गई। सियासी पंडित इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोडक़र देख रहे हैं। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी कल दिल्ली जाने वाले हैं, इसकी भी चर्चा है। इसे कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की कवायद मानी जा रही है। क्योंकि जिन तीन विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, पहली बार के विधायक है। ऐसे में वरिष्ठ विधायकों में भारी नाराजगी बताई जा रही है।
सूत्र बताते हैं कि जूनियर विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा के बाद सीनियर विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा संगठन इस नाराजगी को दूर करने के लिए फिलहाल मंत्रियों के नामों की घोषणा को टाल दिया है। बताया जाता है कि सोमवार को पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त में सीनियर विधायकों के नाराजगी सामने आने के बाद एक-दो दिन के लिए टाल दिया गया है। बताया जाता है कि अंदर खाने में दावेदार सीनियर और जूनियर विधायकों का मान-मनौव्वल चल रहा है।
सोमवार की शाम को पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर अग्रवाल को राजभवन से फोन आया, जिसके बाद वे राज्यपाल रामेन डेका से मिलने राजभवन पहुंचे। वे एक घंटे से ज्यादा समय तक राजभवन में रहे। मुलाकात के बाद वह रवाना हो गए हैं। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि यह मुलाकात 10 दिन पहले ही तय हो गई थी, लेकिन राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिल पाया था। आज समय मिला तो मुलाकात करने पहुंचे हैं।
अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, राजेश मूणत, राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत सिंह साहेब के नाम मंत्री बनाए के नामों की लिस्ट में ज्यादा चर्चा है। बता दें कि भाजपा हमेशा चौंकने वाली फैसला लेती है, इसलिए कुछ नए नाम भी हो सकती है।
कैबिनेट में रिक्त मंत्रियों के पदों पर नियुक्ति को लेकर लंबा इंतजार पहली बार करना पड़ रहा है। इसके अलावा पहली बार ही इतना सस्पेंस भाजपा में देखने को मिल रही है। इसके पहले भी रमन सरकार में एकाध साल तक ही एक-दो मंत्रियों के पद रिक्त रहे हैं। इसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है। कभी भी आज कल वाली बात नहीं आई।
भाजपा सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 20 अगस्त को होने के ज्यादा चांसेस है। यदि 20 अगस्त को नहीं हुआ तो फिर मामला टल जाएगा। क्योंकि 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री साय विदेश पर रहेंगे।