CG Cabinet Expansion: घंटों चली मुलाकात, पर क्यों छिपाई गई बात? 20 अगस्त को खुल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार का राज!

इस बीच अचानक पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल ने सोमवार की शाम को मुलाकात की। इससे सियासी हलचल और तेज हो गई। सियासी पंडित इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोडक़र देख रहे हैं। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी कल दिल्ली जाने वाले हैं, इसकी भी चर्चा है। इसे कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की कवायद मानी जा रही है। क्योंकि जिन तीन विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, पहली बार के विधायक है। ऐसे में वरिष्ठ विधायकों में भारी नाराजगी बताई जा रही है।