CBSE बोर्ड एडमिशन विवाद! आर्थिक तंगी से 4 साल की फीस बकाया, आयोग ने दिलाया बच्चे को राहत

CG News: रायपुर में पिछले 4 साल से अभिभावक और स्कूल के बीच चल रहे विवाद को अब छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने निराकरण कर लिया है।

Shradha Jaiswal

Sep 11, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिछले 4 साल से अभिभावक और स्कूल के बीच चल रहे विवाद को अब छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने निराकरण कर लिया है। बाल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से सालेम स्कूल और अभिभावक के बीच बच्चे की फीस को लेकर विवाद था। दरअसल अधिवक्ता आवेदिका के दो बच्चे पिछले वर्षों और कोरोना कालखंड में स्थानीय सालेम शाला में पढ़ रहे थे।

CG News: CBSE बोर्ड में एडमिशन

आर्थिक स्थिति कठिन होने से उसने चार वर्ष का शुल्क अदा नहीं किया और बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया। जिसपर शाला ने उक्त परिस्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, जिसके कारण बच्चे को इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड में प्रविष्टि का संकट हो गया। इस मामले में बच्चों के शिक्षा के अधिकार हनन की संभावना थीं।

इसे ध्यान रखते हुए आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने दोनों पक्षों को समझाइश दिया। जिसपर शाला प्रबंधन ने बकाया शुल्क में रियायत दी। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के मामले में कानूनी लड़ाई में लंबा समय लगता है, बेहतर होता है कि साथ में बैठकर विवाद को सुलझाया जाए और बच्चों के हितों को सर्वोपरि मानकर कदम उठाया जाए।

हाईकोर्ट में भी खारिज हो चुका मामला

इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी अर्जी लगाई गई थीें, लेकिन कोर्ट से मामले को खारिज कर दिया गया। इसके बाद पालक ने बाल आयोग में आवेदन लगाया, जिसके बाद तीन दिन में मामले का निराकरण कर लिया गया। डॉ. शर्मा ने रियायत के उपरांत समक्ष में शाला को शुल्क और आवेदिका को स्थानांतरण प्रमाण पत्र, रसीदें, अंकसूचियां प्रदान करवाई।

