CBSE बोर्ड एडमिशन विवाद! आर्थिक तंगी से 4 साल की फीस बकाया, आयोग ने दिलाया बच्चे को राहत

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिछले 4 साल से अभिभावक और स्कूल के बीच चल रहे विवाद को अब छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने निराकरण कर लिया है। बाल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से सालेम स्कूल और अभिभावक के बीच बच्चे की फीस को लेकर विवाद था। दरअसल अधिवक्ता आवेदिका के दो बच्चे पिछले वर्षों और कोरोना कालखंड में स्थानीय सालेम शाला में पढ़ रहे थे।