रायपुर

कल राजभवन में 3 नए कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ, BJP ने सभी विधायकों को बुलाया राजभवन, ये हैं संभावित नाम

CG Cabinet Minister: साय कैबिनेट में किसे शामिल किया जाएगा, कल यानी 20 अगस्त को ऐलान हो जाएगा। दरअसल राजभवन में रमेन डेका तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 19, 2025

CG Cabinet Minister
मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज ( File Photo - DPR Chhattisgarh )

CG Cabinet Minister: किस विधायक को साय कैबिनेट में जगह मिलेगी, कल सुबह 10.30 बजे साफ हो जाएगा। दरअसल बीजेपी ने पत्र जारी कर सभी विधायकों को राजभवन बुलाया है। पत्र में बताया है कि नए मंत्रियों को राज्यपाल रमेन डेका शपथ दिलायेंगे। दूसरी ओर इस पत्र से विधायकों के दिलों की धड़कने तेज हो गई है। ​​

CG Cabinet Minister: इतना सस्पेंस पहली बार

कैबिनेट में रिक्त मंत्रियों के पदों पर नियुक्ति को लेकर लंबा इंतजार पहली बार करना पड़ रहा है। इसके अलावा पहली बार ही इतना सस्पेंस भाजपा में देखने को मिल रही है। इसके पहले भी रमन सरकार में एकाध साल तक ही एक-दो मंत्रियों के पद रिक्त रहे हैं। इसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है। कभी भी आज कल वाली बात नहीं आई।

ये भी पढ़ें

CG Cabinet Minister: नए मंत्री और निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची लगभग तैयार! अमित शाह के दौर के बाद हो सकती है घोषणा
रायपुर
CG Cabinet minister

एक घंटे तक राजभवन में रहे अमर अग्रवाल

सोमवार की शाम को पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर अग्रवाल को राजभवन से फोन आया, जिसके बाद वे राज्यपाल रामेन डेका से मिलने राजभवन पहुंचे। ( CG Cabinet Minister List) वे एक घंटे से ज्यादा समय तक राजभवन में रहे। मुलाकात के बाद वह रवाना हो गए हैं। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि यह मुलाकात 10 दिन पहले ही तय हो गई थी, लेकिन राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिल पाया था। आज समय मिला तो मुलाकात करने पहुंचे हैं।

इन नेताओं के नाम ज्यादा चर्चा में

अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, राजेश मूणत, राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत सिंह साहेब के नाम मंत्री बनाए के नामों की लिस्ट में ज्यादा चर्चा है। बता दें कि भाजपा हमेशा चौंकने वाली फैसला लेती है, इसलिए कुछ नए नाम भी हो सकती है।

तीन नए मंत्री के नामों का होगा ऐलान

आपको बता दें कि कल यानी बुधवार को मंत्रीमण्डल का विस्तार किया जाएगा। तीन नए विधायक साय कैबिनेट में शामिल होंगे। तीनों ही नए मंत्रियों को कल राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि अबतक यह तय नहीं हो सका है कि, किन तीन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मीडिया में कई नामों पर चर्चा जारी है। इनमें मुख्य रूप से राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव का नाम शामिल है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 05:10 pm

Published on:

19 Aug 2025 05:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कल राजभवन में 3 नए कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ, BJP ने सभी विधायकों को बुलाया राजभवन, ये हैं संभावित नाम

