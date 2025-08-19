कल राजभवन में 3 नए कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ, BJP ने सभी विधायकों को बुलाया राजभवन, ये हैं संभावित नाम

CG Cabinet Minister: किस विधायक को साय कैबिनेट में जगह मिलेगी, कल सुबह 10.30 बजे साफ हो जाएगा। दरअसल बीजेपी ने पत्र जारी कर सभी विधायकों को राजभवन बुलाया है। पत्र में बताया है कि नए मंत्रियों को राज्यपाल रमेन डेका शपथ दिलायेंगे। दूसरी ओर इस पत्र से विधायकों के दिलों की धड़कने तेज हो गई है।
कैबिनेट में रिक्त मंत्रियों के पदों पर नियुक्ति को लेकर लंबा इंतजार पहली बार करना पड़ रहा है। इसके अलावा पहली बार ही इतना सस्पेंस भाजपा में देखने को मिल रही है। इसके पहले भी रमन सरकार में एकाध साल तक ही एक-दो मंत्रियों के पद रिक्त रहे हैं। इसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है। कभी भी आज कल वाली बात नहीं आई।
सोमवार की शाम को पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर अग्रवाल को राजभवन से फोन आया, जिसके बाद वे राज्यपाल रामेन डेका से मिलने राजभवन पहुंचे। ( CG Cabinet Minister List) वे एक घंटे से ज्यादा समय तक राजभवन में रहे। मुलाकात के बाद वह रवाना हो गए हैं। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि यह मुलाकात 10 दिन पहले ही तय हो गई थी, लेकिन राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिल पाया था। आज समय मिला तो मुलाकात करने पहुंचे हैं।
अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, राजेश मूणत, राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत सिंह साहेब के नाम मंत्री बनाए के नामों की लिस्ट में ज्यादा चर्चा है। बता दें कि भाजपा हमेशा चौंकने वाली फैसला लेती है, इसलिए कुछ नए नाम भी हो सकती है।
आपको बता दें कि कल यानी बुधवार को मंत्रीमण्डल का विस्तार किया जाएगा। तीन नए विधायक साय कैबिनेट में शामिल होंगे। तीनों ही नए मंत्रियों को कल राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि अबतक यह तय नहीं हो सका है कि, किन तीन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मीडिया में कई नामों पर चर्चा जारी है। इनमें मुख्य रूप से राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव का नाम शामिल है।