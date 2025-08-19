कल राजभवन में 3 नए कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ, BJP ने सभी विधायकों को बुलाया राजभवन, ये हैं संभावित नाम

सोमवार की शाम को पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर अग्रवाल को राजभवन से फोन आया, जिसके बाद वे राज्यपाल रामेन डेका से मिलने राजभवन पहुंचे। ( CG Cabinet Minister List) वे एक घंटे से ज्यादा समय तक राजभवन में रहे। मुलाकात के बाद वह रवाना हो गए हैं। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि यह मुलाकात 10 दिन पहले ही तय हो गई थी, लेकिन राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिल पाया था। आज समय मिला तो मुलाकात करने पहुंचे हैं।