Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Congress: दावेदारों की रणनीति और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बदल रही जिलाध्यक्ष चुनाव के समीकरण, गुटबाजी बनी चर्चा का हिस्सा

CG Congress: कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। संगठन और वरिष्ठ नेताओं का खेमा अलग-अलग गुट में बंटा नजर आ रहा है।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 12, 2025

Chhattisgarh congress

कांग्रेस फाइल फोटो: पत्रिका

CG Congress: कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। संगठन और वरिष्ठ नेताओं का खेमा अलग-अलग गुट में बंटा नजर आ रहा है। इसका असर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होने वाली वन-टू-वन चर्चा में दिखाई दे रहा है। हालांकि संगठन सृजन की मिली-जुली प्रक्रिया सामने आ रही है।

कुछ दावेदारों का कहना है कि पहले नेताओं के आसपास रहने वालों को ही मौका मिलता था। नई प्रक्रिया से सभी को दावेदारी करने का अवसर मिला है। वहीं, कुछ का कहना है कि संगठन और वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठा तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस रायपुर शहर अध्यक्ष के सबसे अधिक दावेदारी है। इसमें संगठन से जुड़े तीन प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं।

वहीं, एक वरिष्ठ नेताओं का एक गुट अपनी तरफ से एक व्यक्ति के लिए लॉबिंग कर रहा है। इन सबके बीच दो-तीन चर्चित दावेदार ऐसे हैं, जो स्वतंत्र दावेदारी करते हुए संगठन और वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। ऐसे दावेदार सभी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं।

संगठन को मजबूत करने का संकल्प

रायपुर पश्चिम एवं उत्तर विधानसभा क्षेत्रों से आए ब्लॉक पदाधिकारी और दावेदार अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा व सक्रियता का प्रदर्शन किया। हर बैठक में कार्यकर्ताओं की बड़ी संया में उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि कांग्रेस का वास्तविक बल कार्यकर्ता ही हैं। दावेदारों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन सृजन अभियान के प्रति समर्थन व्यक्त किया और संगठन को मजबूत करने के संकल्प दोहराए।

समर्थकों के साथ दावेदारी करने पहुंचे

संगठन सृजन अभियान के तहत शनिवार को विधानसभावार ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा का दौर शुरू हुआ। यह चर्चा रायपुर पश्चिम विधानसभा के भीमसेन भवन में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और रायपुर उत्तर विधानसभा के दया भवन में दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक हुई। दोनों ही स्थानों पर कार्यकर्ताओं और दावेदारों का उत्साह देखा गया। दावेदार अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे ताकि पर्यवेक्षक के सामने अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकें।

ये भी पढ़ें

सरकार में भी रावण है… भाजपा विधायक के बयान से गरमाई राजनीती, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा- एकदम सही…
राजनीति
भाजपा विधायक रेणुका की बढ़ सकती हैं मुश्किलें (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 12:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Congress: दावेदारों की रणनीति और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बदल रही जिलाध्यक्ष चुनाव के समीकरण, गुटबाजी बनी चर्चा का हिस्सा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आपदा पीड़ितों के मुआवजा और नुकसान की बढ़ेगी धनराशि, धान का 20 हजार प्रति हेक्टेयर तो… जानिए केंद्र सरकार का प्लान?

किसान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

माशिमं परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव! गणित में 80 अंक सैद्धांतिक व प्रोजेक्ट के 20, इन 6 डोमेन से तैयार होगा प्रश्नपत्र

माशिमं परीक्षा पैटर्न में बदलाव (Image Source: Gemini AI)
रायपुर

इंस्टाग्राम, फेसबुक व यूट्यूब पर चल रहा था ठगी का नेटवर्क, पुलिस ने 11 आरोपियों को दबोचा, जानें पूरा मामला

11 गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CG Murder Case: बीड़ी मांगी, नहीं दी तो मार डाला… इधर बेरहमी से कर दी गार्ड की हत्या, रायपुर में अब तक 40 से ज्यादा मर्डर

बीड़ी-शराब पर मर्डर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Collectors Conference 2025: 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.