CG Congress: दावेदारों की रणनीति और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बदल रही जिलाध्यक्ष चुनाव के समीकरण, गुटबाजी बनी चर्चा का हिस्सा

संगठन सृजन अभियान के तहत शनिवार को विधानसभावार ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा का दौर शुरू हुआ। यह चर्चा रायपुर पश्चिम विधानसभा के भीमसेन भवन में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और रायपुर उत्तर विधानसभा के दया भवन में दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक हुई। दोनों ही स्थानों पर कार्यकर्ताओं और दावेदारों का उत्साह देखा गया। दावेदार अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे ताकि पर्यवेक्षक के सामने अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकें।