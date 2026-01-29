29 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 29, 2026

CG Crime: रायपुर में 5 चोरियां करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, ओडिशा से महिला चोर पकड़ी गई

CG Crime: रायपुर शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुई दो चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया। डीडी नगर इलाके में 5 चोरी करने वाला शातिर चोर पकड़ा गया। उसके दो अन्य साथी फरार हैं। इसी तरह कोतवाली इलाके के सराफा दुकान में चोरी करने वाली महिला ओडिशा से पकड़ीं गईं।

पुलिस के मुताबिक डीडी नगर के अलग-अलग मोहल्ले के 4 मकानों में और एक दोपहिया चोरी की घटना हुई थी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान अमलेश्वर के आदतन चोर सिद्धार्थ सिंह उर्फ सिद्धू का पता चला। पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की दोपहिया व अन्य जेवर बरामद हुए हैं। उसके दो साथी फरार हैं। आरोपी इससे पहले 11 चोरियां कर चुका हैं।

ओडिशा से महिला चोर गिरफ्तार

कोतवाली इलाके सराफा दुकान से चोरी करने वाली महिला को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों भोरावत एंड संस ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर पहुंची महिला ने एक सोने का चेन चुरा लिया था। इसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद आरोपी महिला निशा गुप्ता को ओडिशा के काटाभांजी से गिरफ्तार कर लिया गया।

