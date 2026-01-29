CG Crime: रायपुर में 5 चोरियां करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, ओडिशा से महिला चोर पकड़ी गई

पुलिस के मुताबिक डीडी नगर के अलग-अलग मोहल्ले के 4 मकानों में और एक दोपहिया चोरी की घटना हुई थी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान अमलेश्वर के आदतन चोर सिद्धार्थ सिंह उर्फ सिद्धू का पता चला। पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की दोपहिया व अन्य जेवर बरामद हुए हैं। उसके दो साथी फरार हैं। आरोपी इससे पहले 11 चोरियां कर चुका हैं।