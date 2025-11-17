CG Crime News: महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, चाकू की नोक पर स्टूडेंट्स से लूट...(photo-AI)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में हिस्ट्रीशीटरों का आतंक कम नहीं हो रहा है। शहर में बेखौफ होकर गुंडागर्दी और वसूली कर रहे हैं। मर्डर कर चुकी एक महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर अपने साथियों के साथ सेजबहार इलाके में डकैती डाली। एक फ्लैट में रहने वाले स्टूडेंट्स को बंधक बनाया।
चाकू दिखाकर उनकी जमकर पिटाई की। इसके बाद नकदी व अन्य सामान लूट कर भाग निकले। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला हिस्ट्रीशीटर सहित चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में दो अन्य आरोपी फरार हैं।
पुलिस के मुताबिक अमलीडीह में रोशिता तिर्की अपनी छोटी बहन रिया के साथ रहती है। उनका कजिन भाई अटल कुमार भगत कमल विहार के कृष्णा हाइट्स में किराए के फ्लैट में रहते हैं। शनिवार-रविवार की रात अटल ने उन्हें फोन किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद रोशिता और रिया अटल के लिए खाना लेकर कृष्णा हाइट्स पहुंचे। अटल को खाना देकर दोनों फ्लैट से नीचे उतरे।
लिफ्ट के पास महिला हिस्ट्रीशीटर पूजा सचदेव और तीन युवक खड़े थे। सभी नशे में थे। पूजा ने खुद को इंस्पेक्टर और युवकों को सिपाही बताते हुए रोशिता और रिया से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि यहां क्यों आए थे। रोशिता ने अपने भाई के घर आने की जानकारी दी। इसके बाद सभी ने दोनों युवतियों को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए अटल के फ्लैट में ले गए।
वहां भी दोनों से मारपीट करने लगी। यह देखकर अटल, नवनीत कुजूर, आशीष तिर्की, अनुराग तिर्की, अंकुश खलको, रितिक लकरा, अनुकरण तिर्की आदि ने बचाने की कोशिश की, तो महिला हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों ने चाकू निकाल लिया। अटल के गले में चाकू टिकाकर शोर मचाने पर उसकी हत्या करने की धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों युवतियों और युवकों को रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उनकी पिटाई करने लगे।
उनसे 2 लाख की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर महिला हिस्ट्रीशीटर और उनके साथियों ने उनके एटीएम कार्ड, नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, सिलेडर व अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद भाग निकले। पीड़ितों ने इसकी शिकायत मुजगहन थाने में की। पुलिस ने महिला हिस्ट्रीशीटर पूजा सचदेव, निखिल सचदेव और उसके चार अन्य साथियों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पूजा सहित चार को हिरासत में लिया है।
आरोपी पूजा और उसकी बहन मोनिका सचदेव, भाई निखिल सचदेव आदतन बदमाश हैं। तीनों हत्या के मामले में जेल में थे। कुछ माह पहले ही जमानत पर छूटे हैं। इसके बाद फिर से बेखौफ होकर गुंडागर्दी शुरू कर दी है। मोनिका को पिछले सप्ताह पीडब्ल्यूडी ऑफिस के चौकीदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपियों की गुंडागर्दी कम नहीं हुई है।
