रायपुर

CG DSP Promotion: दीवाली से पहले 46 डीएसपी को मिलेगी पोस्टिंग, गृह विभाग ने शुरू की तैयारी

DSP Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस में पदोन्नति पाने वाले 46 वरिष्ठ निरीक्षक तीन महीने से नई जिम्मेदारी की राह देख रहे हैं। जून में उपपुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बनाए गए इन अधिकारियों में 21 पुरुष और 25 महिला टीआई शामिल हैं, जिन्हें पदोन्नति के बाद 45 दिनों के लिए बस्तर में प्रशिक्षण पर भेजा गया था।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 08, 2025

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG DSP Promotion: राज्य पुलिस के 46 वरिष्ठ निरीक्षकों को उपपुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें 21 पुरुष, और 25 महिला टीआई शामिल हैं। उक्त सभी को पदोन्नति के बाद 45 दिनों के लिए प्रशिक्षण पर बस्तर भेजा गया था। इसकी अवधि पूरी होने के बाद भी पोस्टिंग का फाइल अटकी पड़ी हुई है।

बताया जाता है कि गृह विभाग ने पोस्टिंग का प्रस्ताव तैयार कर लिया था, लेकिन चर्चा है कि पोस्टिंग को लेकर जनप्रतिनिधियों की सिफारिशें के साथ शिकायतें भी मिली है। इसे देखते हुए अब तक आदेश जारी नहीं हो पाया है। इसके चलते पदोन्नति पाने वाले सभी डीएसपी को यथावत अपने पद पर ही रखा गया है। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि दीवाली के पहले उक्त सभी की पोस्टिंग का आदेश जारी करने की तैयारी चल रही है।

08 Sept 2025

08 Sept 2025 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG DSP Promotion: दीवाली से पहले 46 डीएसपी को मिलेगी पोस्टिंग, गृह विभाग ने शुरू की तैयारी

