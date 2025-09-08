CG DSP Promotion: दीवाली से पहले 46 डीएसपी को मिलेगी पोस्टिंग, गृह विभाग ने शुरू की तैयारी

बताया जाता है कि गृह विभाग ने पोस्टिंग का प्रस्ताव तैयार कर लिया था, लेकिन चर्चा है कि पोस्टिंग को लेकर जनप्रतिनिधियों की सिफारिशें के साथ शिकायतें भी मिली है। इसे देखते हुए अब तक आदेश जारी नहीं हो पाया है। इसके चलते पदोन्नति पाने वाले सभी डीएसपी को यथावत अपने पद पर ही रखा गया है। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि दीवाली के पहले उक्त सभी की पोस्टिंग का आदेश जारी करने की तैयारी चल रही है।