CG DSP Promotion: दीवाली से पहले 46 डीएसपी को मिलेगी पोस्टिंग, गृह विभाग ने शुरू की तैयारी

CG DSP Promotion: राज्य पुलिस के 46 वरिष्ठ निरीक्षकों को उपपुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें 21 पुरुष, और 25 महिला टीआई शामिल हैं। उक्त सभी को पदोन्नति के बाद 45 दिनों के लिए प्रशिक्षण पर बस्तर भेजा गया था। इसकी अवधि पूरी होने के बाद भी पोस्टिंग का फाइल अटकी पड़ी हुई है।
बताया जाता है कि गृह विभाग ने पोस्टिंग का प्रस्ताव तैयार कर लिया था, लेकिन चर्चा है कि पोस्टिंग को लेकर जनप्रतिनिधियों की सिफारिशें के साथ शिकायतें भी मिली है। इसे देखते हुए अब तक आदेश जारी नहीं हो पाया है। इसके चलते पदोन्नति पाने वाले सभी डीएसपी को यथावत अपने पद पर ही रखा गया है। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि दीवाली के पहले उक्त सभी की पोस्टिंग का आदेश जारी करने की तैयारी चल रही है।
पदोन्नति पाने वाले डीएसपी को बस्तर में प्रशिक्षण के दौरान अलग-अलग स्थानों में नक्सलियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दौरान सभी के द्वारा टास्क को पूरा किया गया। साथ ही फील्ड में जिम्मेदारी दिए जाने के दौरान स्थानीय क्षेत्र में जमीनी स्तर पर जानकारी लेने का मौका भी मिला।