CG Election 2023: 19 को रायपुर आ रहे सीएम केजरीवाल, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश

रायपुरPublished: Aug 16, 2023 03:33:16 pm Submitted by: Khyati Parihar

CM Arvind Kejriwal will come to Raipur: कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम सामने आने के बाद अब आम आदमी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रायपुर दौरे पर आ रहे हैं।

CM Arvind Kejriwal will come to Chhattisgarh: रायपुर। छत्तीसगढ़ में सियासी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी के साथ ही सरगर्मियां भी तेज हो गई है। जिसके बाद से केंद्रीय स्तर के नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ आने का दौर जारी हैं।