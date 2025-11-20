ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका! PWD उपअभियंता से 9.75 लाख रुपए की साइबर ठगी, जानें पूरा मामला…

उपअभियंता से साइबर ठगी (photo source- Patrika)
CG Fraud News: ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार अभनपुर इलाके में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) में पोस्टेड एक डिप्टी इंजीनियर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। गोबरा नवापारा के रहने वाले कृष्ण कुमार जगने से नकली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने करीब 975,000 रुपए ठग लिए। गोबरा नवापारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पीड़ित ऑफिसर ने बताया कि एक अनजान आदमी ने उन्हें कॉल किया और खुद को SEBI-सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताया। उसने शुरू में थोड़ी रकम इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया और फिर प्रॉफिट का वादा करके जल्दी ही उनका भरोसा जीत लिया। फिर उसने अलग-अलग बैंक अकाउंट और UPI ID में कुल ₹9.75 लाख जमा कर दिए। जब ऑफिसर को शक हुआ और उन्होंने SEBI की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की, तो पता चला कि एडवाइजर रजिस्टर्ड नहीं था।
जब डिप्टी इंजीनियर को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई। पुलिस और साइबर टीम अब उन बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रांजैक्शन लिंक की जांच कर रही है जिनके ज़रिए पैसे ट्रांसफर किए गए थे।
CG Fraud News: पुलिस का मानना है कि यह किसी बड़े साइबर गैंग का काम हो सकता है जो पढ़े-लिखे और नौकरीपेशा लोगों को भी आसानी से फंसा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा प्रॉफिट का लालच आज साइबर फ्रॉड करने वालों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बैंकों और सर्विस प्रोवाइडर्स की रिपोर्ट के आधार पर और भी अहम खुलासे होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग