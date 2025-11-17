CG Liquor Scam: 3200 करोड़ शराब घोटाला! अनवर की जमानत पर सुनवाई आज, पिछली दो याचिकाएँ खारिज…

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में हुए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में अनवर ढेबर के जमानत आवेदन पर 17 को सुनवाई होगी। बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश अपना फैसला देंगे। जमानत आवेदन में अनवर की ओर से शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू और ईडी के प्रकरण में लंबे समय से जेल भेजे जाने, नियमित जमानत दिए जाने पर जांच में सहयोग करने और नियमानुसार पैरोल पर जमानत दिए जाने का हवाला दिया गया है।