शराब घोटाला: ईडी अचानक पहुंची कांग्रेस भवन, नेताओं से हुई पूछताछ, मची खलबली

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम अचानक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचीं। ( CG Liquor Scam ) ईडी टीम की एंट्री होते ही कांग्रेस भवन में चर्चाओं का बाजार गरम हो गया। टीम ने संगठन महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गैदु से मुलाकात की और उन्हें शराब घोटाला से जुड़े चालान की कॉपी दी। इसके बाद कागजी कार्रवाई कर टीम वापस लौट गई।
बता दें कि इस घोटाला में ईडी ने सुकमा में बने कांग्रेस भवन को भी अटैच किया है। इस संबंध में गैदु से पूछताछ भी हुई थी। गैदु ने बताया, ईडी की ओर से सुकमा कांग्रेस भवन का मामला दिल्ली ट्रिब्यूनल में दायर किया गया था। इस संबंध में ट्रिब्यूनल कांग्रेस को नोटिस जारी कर 2 सितम्बर को जवाब देने के लिए कहा था। कांग्रेस लीगल टीम ने मांग की थी कि हमारे पास केस से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है।
हम इसका जवाब कैसे देंगे। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने केस से संबंधित चालान की कॉपी दी है। गैदु ने कहा, चालान की कॉपी के आधार पर हमारे वकील ट्रिब्यूनल में जवाब पेश करेंगे। बता दें कि ईडी की ओर से दावा किया गया है कि, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का पैसा कवासी लखमा को मिला है। उसी 68 लाख रुपए से सुकमा में कांग्रेस भवन तैयार किया गया है।