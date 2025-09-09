शराब घोटाला: ईडी अचानक पहुंची कांग्रेस भवन, नेताओं से हुई पूछताछ, मची खलबली

बता दें कि इस घोटाला में ईडी ने सुकमा में बने कांग्रेस भवन को भी अटैच किया है। इस संबंध में गैदु से पूछताछ भी हुई थी। गैदु ने बताया, ईडी की ओर से सुकमा कांग्रेस भवन का मामला दिल्ली ट्रिब्यूनल में दायर किया गया था। इस संबंध में ट्रिब्यूनल कांग्रेस को नोटिस जारी कर 2 सितम्बर को जवाब देने के लिए कहा था। कांग्रेस लीगल टीम ने मांग की थी कि हमारे पास केस से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है।