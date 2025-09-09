Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

शराब घोटाला: ईडी अचानक पहुंची कांग्रेस भवन, नेताओं से हुई पूछताछ, मची खलबली

CG Liquor Scam: ईडी टीम की एंट्री होते ही कांग्रेस भवन में चर्चाओं का बाजार गरम हो गया। टीम ने संगठन महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गैदु से मुलाकात की और उन्हें शराब घोटाला से जुड़े चालान की कॉपी दी। इसके बाद कागजी कार्रवाई कर टीम वापस लौट गई...

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 09, 2025

ED Raid in MP Liquor Scam
ED Raid in cg Liquor Scam

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम अचानक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचीं। ( CG Liquor Scam ) ईडी टीम की एंट्री होते ही कांग्रेस भवन में चर्चाओं का बाजार गरम हो गया। टीम ने संगठन महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गैदु से मुलाकात की और उन्हें शराब घोटाला से जुड़े चालान की कॉपी दी। इसके बाद कागजी कार्रवाई कर टीम वापस लौट गई।

CG Liquor Scam: कांग्रेस भवन को किया अटैच

बता दें कि इस घोटाला में ईडी ने सुकमा में बने कांग्रेस भवन को भी अटैच किया है। इस संबंध में गैदु से पूछताछ भी हुई थी। गैदु ने बताया, ईडी की ओर से सुकमा कांग्रेस भवन का मामला दिल्ली ट्रिब्यूनल में दायर किया गया था। इस संबंध में ट्रिब्यूनल कांग्रेस को नोटिस जारी कर 2 सितम्बर को जवाब देने के लिए कहा था। कांग्रेस लीगल टीम ने मांग की थी कि हमारे पास केस से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है।

भ्रष्टाचार का पैसा लखमा को मिला!

हम इसका जवाब कैसे देंगे। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने केस से संबंधित चालान की कॉपी दी है। गैदु ने कहा, चालान की कॉपी के आधार पर हमारे वकील ट्रिब्यूनल में जवाब पेश करेंगे। बता दें कि ईडी की ओर से दावा किया गया है कि, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का पैसा कवासी लखमा को मिला है। उसी 68 लाख रुपए से सुकमा में कांग्रेस भवन तैयार किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शराब घोटाला: ईडी अचानक पहुंची कांग्रेस भवन, नेताओं से हुई पूछताछ, मची खलबली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.