CG Monsoon Update: राजधानी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बिजली गिरने की दी चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में दो दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 13 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।