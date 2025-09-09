CG Monsoon Update: राजधानी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बिजली गिरने की दी चेतावनी

CG Monsoon Update: राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान 52.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। सोमवार की दोपहर अचानक मौसम बदला और करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, इस दौरान 17 मिमी पानी गिरा। प्रदेश में अब तक औसत 987.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 2 प्रतिशत कम है।
वहीं, रायपुर जिले में अब तक 819.4 मिमी पानी गिर चुका है, जो सामान्य वर्षा से 8 प्रतिशत कम है। सोमवार को दोपहर 1 बजे के आसपास हुई तेज बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को राहत के साथ थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में दो दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 13 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
CG Monsoon Update: मौसम विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बालोद, कबीरधाम, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव समेत करीब छत्तीसगढ़ के ज्यादातर 17 जिले इस अलर्ट में शामिल हैं। गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।