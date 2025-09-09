Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Monsoon Update: राजधानी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बिजली गिरने की दी चेतावनी

CG Monsoon Update: मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 09, 2025

अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना (Photo source- Patrika)
अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना (Photo source- Patrika)

CG Monsoon Update: राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान 52.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। सोमवार की दोपहर अचानक मौसम बदला और करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, इस दौरान 17 मिमी पानी गिरा। प्रदेश में अब तक औसत 987.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 2 प्रतिशत कम है।

CG Monsoon Update: हो सकती है भारी बारिश

वहीं, रायपुर जिले में अब तक 819.4 मिमी पानी गिर चुका है, जो सामान्य वर्षा से 8 प्रतिशत कम है। सोमवार को दोपहर 1 बजे के आसपास हुई तेज बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को राहत के साथ थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी।

ये भी पढ़ें

मानसून फिर सक्रिय… अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी
रायपुर
मानसून फिर सक्रिय (Photo source- Patrika)

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में दो दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 13 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

17 जिलों में यलो अलर्ट, बारिश का अलर्ट

CG Monsoon Update: मौसम विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बालोद, कबीरधाम, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव समेत करीब छत्तीसगढ़ के ज्यादातर 17 जिले इस अलर्ट में शामिल हैं। गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

ये भी पढ़ें

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में चार दिन तक होगी भारी बारिश, IMD ने 33 जिलों में किया Alert जारी…
रायपुर
CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में चार दिन तक होगी भारी बारिश, IMD ने 33 जिलों में किया Alert जारी...([photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 08:47 am

Published on:

09 Sept 2025 08:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Monsoon Update: राजधानी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बिजली गिरने की दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.