CG Naxal News: नक्सलियों पर सख्त एक्शन प्लान, बारिश थमते ही 4 राज्यों में ऑपरेशन…

इस समय नक्सली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दबाव के बीच नक्सली, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के सीमांत इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। इसे देखते हुए जंगल के अंदरूनी इलाकों में फोर्स का मूवमेंट कराने की जरूरत पर विचार किया गया। दिन भर चली बैठक में अधिकारियों ने बताया की बारिश के मौसम में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सली लगातार भाग रहे हैं। इसे देखते हुए फोर्स के हौसले भी बुलंद है।