CG Naxal News: नक्सलियों पर सख्त एक्शन प्लान, बारिश थमते ही 4 राज्यों में ऑपरेशन…

CG Naxal News: नक्सलियों के खिलाफ बारिश के बाद निर्णायक ऑपरेशन चलाया जाएगा। इंटेलीजेंस की रिपोर्ट के आधार फोर्स मूवमेंट करेगी। पड़ोसी राज्यों की मदद से नक्सलियों की घेरेबंदी करने वृहद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसकी रणनीति तैयार करने के लिए शुक्रवार को राजधानी में एक अहम बैठक हुई।
इसमें इसमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधि और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े आलाधिकारी शामिल हुए। बताया जाता है कि बैठक में सीमांत इलाके में चलाए जाने वाले ऑपरेशन में सर्वाधिक प्रभावित वाले क्षेत्रों को कवर करने की योजना पर चर्चा की गई है।
बैठक में शामिल सभी अफसरों में इस बात पर सहमति जताई कि नक्सल मूवमेंट वाले क्षेत्रों में फोर्स के लिए कैंप शुरू किया जाए। साथ ही स्थानीय नागरिकों को विश्वास में लेते हुए मुखबिर तंत्र को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया गया। यही नहीं उनके मददगारों, आर्थिक स्रोत और संसाधन को रोकने की बात भी बैठक में की गई।
इस समय नक्सली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दबाव के बीच नक्सली, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के सीमांत इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। इसे देखते हुए जंगल के अंदरूनी इलाकों में फोर्स का मूवमेंट कराने की जरूरत पर विचार किया गया। दिन भर चली बैठक में अधिकारियों ने बताया की बारिश के मौसम में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सली लगातार भाग रहे हैं। इसे देखते हुए फोर्स के हौसले भी बुलंद है।
अधिकारियों ने फोर्स को आगे बढ़ाने और जिन इलाकों से नक्सलियों का सफाया हो चुका है, वहां की फोर्स को दूसरे क्षेत्रों में भेजने पर सहमति बनी है। बैठक में फोर्स को जंगल के अंदरूनी इलाकों में भेजने पर रणनीति बनाई गई है। बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने की योजना पर काम किया जा रहा है।