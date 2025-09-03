अफीम बेचने वाले को 10 और गांजे के साथ पकड़े गए दोषी को 5 साल की कैद, कोर्ट का फैसला

CG News: दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में नशे की प्रवृति लगातार बढ़ रही है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टीगत रखते हुए दंड के प्रश्न पर अभियुक्तों के साथ उदारता बरतने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा प्रमाणित अपराध ऐसा भी नहीं है कि जिसमें अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकें।