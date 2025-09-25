CG News: मोबाइल ऐप से खरीफ फसल का 5% रैंडम सत्यापन, पटवारी और RI करेंगे संचालन…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पत्र जारी कर खरीफ विपणन 2025-26 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी का मोबाइल पीवी ऐप से सत्यापन करने के दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत एग्री स्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे/ भुईंया सॉफ्टवेयर में दर्ज फसल प्रविष्टियों का 5 प्रतिशत रैंडम सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्य तीन स्तरों पर होगा।
इसी संबंध में बुधवार को अपर कलेक्टर नम्रता जैन की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा, आरआई, पटवारी समेत अन्य शामिल रहे। जिले में 53 हजार खसरों का होगा सत्यापन: प्रथम चरण में चयनित खसरों का सत्यापन राजस्व और कृषि विभाग के फील्ड अधिकारी करेंगे।
यदि प्रविष्टि गलत पाई जाती है तो उसे भौतिक सत्यापन के आधार पर 31 अक्टूबर 2025 तक सुधारना होगा। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि जिले में कुल 53 हजार खसरों का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए 15 अक्टूबर तक की समय-सीमा तय की गई है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।