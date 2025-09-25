CG News: मोबाइल ऐप से खरीफ फसल का 5% रैंडम सत्यापन, पटवारी और RI करेंगे संचालन…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पत्र जारी कर खरीफ विपणन 2025-26 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी का मोबाइल पीवी ऐप से सत्यापन करने के दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत एग्री स्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे/ भुईंया सॉफ्टवेयर में दर्ज फसल प्रविष्टियों का 5 प्रतिशत रैंडम सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्य तीन स्तरों पर होगा।