Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: मोबाइल ऐप से खरीफ फसल का 5% रैंडम सत्यापन, पटवारी और RI करेंगे संचालन…

CG News: रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पत्र जारी कर खरीफ विपणन 2025-26 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी का मोबाइल पीवी ऐप से सत्यापन करने के दिशा-निर्देश जारी किया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 25, 2025

CG News: मोबाइल ऐप से खरीफ फसल का 5% रैंडम सत्यापन, पटवारी और RT करेंगे संचालन...(PHOTO-PATRIKA)
CG News: मोबाइल ऐप से खरीफ फसल का 5% रैंडम सत्यापन, पटवारी और RT करेंगे संचालन...(PHOTO-PATRIKA)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पत्र जारी कर खरीफ विपणन 2025-26 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी का मोबाइल पीवी ऐप से सत्यापन करने के दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत एग्री स्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे/ भुईंया सॉफ्टवेयर में दर्ज फसल प्रविष्टियों का 5 प्रतिशत रैंडम सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्य तीन स्तरों पर होगा।

CG News: खरीफ विपणन का डिजिटल सर्वे

इसी संबंध में बुधवार को अपर कलेक्टर नम्रता जैन की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा, आरआई, पटवारी समेत अन्य शामिल रहे। जिले में 53 हजार खसरों का होगा सत्यापन: प्रथम चरण में चयनित खसरों का सत्यापन राजस्व और कृषि विभाग के फील्ड अधिकारी करेंगे।

यदि प्रविष्टि गलत पाई जाती है तो उसे भौतिक सत्यापन के आधार पर 31 अक्टूबर 2025 तक सुधारना होगा। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि जिले में कुल 53 हजार खसरों का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए 15 अक्टूबर तक की समय-सीमा तय की गई है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 02:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मोबाइल ऐप से खरीफ फसल का 5% रैंडम सत्यापन, पटवारी और RI करेंगे संचालन…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.