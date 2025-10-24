CG News: स्पेशल एजुकेटर भर्ती में 69% आवेदन अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची

मान्य एवं अमान्य किए गए आवेदनों की विस्तृत सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। अयर्थी इस सूची का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मान्य एवं अमान्य आवेदक अपने आवेदन पत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार या दावा-आपत्ति हेतु दिनांक 22 एवं 23 अक्टूबर को स्वयं उपस्थित होकर लोक शिक्षण संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।