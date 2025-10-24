Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: स्पेशल एजुकेटर भर्ती में 69% आवेदन अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची

CG News: रायपुर में लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पेशल एजुकेटर के लिए प्राप्त आवेदनों में मान्य और अमान्य पाए गए आवेदनों की सूची जारी कर दी है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 24, 2025

CG News: स्पेशल एजुकेटर भर्ती में 69% आवेदन अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची(photo-patrika)

CG News: स्पेशल एजुकेटर भर्ती में 69% आवेदन अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पेशल एजुकेटर के लिए प्राप्त आवेदनों में मान्य और अमान्य पाए गए आवेदनों की सूची जारी कर दी है। राज्य में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों के लिए आवेदन मंगवाए गए थे।

परीक्षण के बाद प्राप्त आवेदनों में से स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) पद हेतु 262 आवेदन मान्य एवं 931 आवेदन अमान्य पाए गए, स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) पद हेतु 551 आवेदन मान्य एवं 811 आवेदन अमान्य पाए गए तथा स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक) पद हेतु 247 आवेदन मान्य एवं 633 आवेदन अमान्य पाए गए।

CG News: 69.14 प्रतिशत आवेदन अमान्य

इस प्रकार कुल 3435 आवेदनों में से 1060 आवेदन मान्य एवं 2375 आवेदन अमान्य घोषित किए गए हैं। प्राथमिक के लिए कुल 1193 आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे ही उच्च प्राथमिक के लिए 1362 और माध्यमिक के लिए 880 आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल प्राप्त आवेदनों में से लगभग 69.14 फीसदी आवेदन अमान्य मिले हैं।

मान्य एवं अमान्य किए गए आवेदनों की विस्तृत सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। अयर्थी इस सूची का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मान्य एवं अमान्य आवेदक अपने आवेदन पत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार या दावा-आपत्ति हेतु दिनांक 22 एवं 23 अक्टूबर को स्वयं उपस्थित होकर लोक शिक्षण संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 04:22 pm

Published on:

24 Oct 2025 04:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: स्पेशल एजुकेटर भर्ती में 69% आवेदन अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: रायपुर के स्कूलों में भी अब विद्या ऐप से दर्ज करनी होगी उपस्थिति, प्रदेश के पांच जिलों में लागू है यह व्यवस्था

CG News: रायपुर के स्कूलों में भी अब विद्या ऐप से दर्ज करनी होगी उपस्थिति, प्रदेश के पांच जिलों में लागू है यह व्यवस्था
रायपुर

Raipur News: डायल 112 में फिर खेल, इमरजेंसी मदद का रिस्पांस टाइम बिगड़ा, समय पर नहीं पहुंच पाती ईआरवी

Raipur News: डायल 112 में फिर खेल, इमरजेंसी मदद का रिस्पांस टाइम बिगड़ा, समय पर नहीं पहुंच पाती ईआरवी
रायपुर

CG News: भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष, देेशभर में खेले जाएंगे 1000 से अधिक मैच, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में होगा दर्ज

CG News: भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष, देेशभर में खेले जाएंगे 1000 से अधिक मैच, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में होगा दर्ज
रायपुर

CG News: सचेत’ दामिनी और मेघदूत ऐप बनेंगे सुरक्षा कवच, प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिलेगी चेतावनी

CG News: सचेत’ दामिनी और मेघदूत ऐप बनेंगे सुरक्षा कवच, प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिलेगी चेतावनी
रायपुर

Cyber Fraud: रायपुर में साइबर ठगी के 40 करोड़ रुपये से ज्यादा हैं होल्ड, रिकवरी में छूट रहा पसीना

Cyber Fraud: रायपुर में साइबर ठगी के 40 करोड़ रुपये से ज्यादा हैं होल्ड, रिकवरी में छूट रहा पसीना
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.