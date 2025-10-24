CG News: स्पेशल एजुकेटर भर्ती में 69% आवेदन अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पेशल एजुकेटर के लिए प्राप्त आवेदनों में मान्य और अमान्य पाए गए आवेदनों की सूची जारी कर दी है। राज्य में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों के लिए आवेदन मंगवाए गए थे।
परीक्षण के बाद प्राप्त आवेदनों में से स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) पद हेतु 262 आवेदन मान्य एवं 931 आवेदन अमान्य पाए गए, स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) पद हेतु 551 आवेदन मान्य एवं 811 आवेदन अमान्य पाए गए तथा स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक) पद हेतु 247 आवेदन मान्य एवं 633 आवेदन अमान्य पाए गए।
इस प्रकार कुल 3435 आवेदनों में से 1060 आवेदन मान्य एवं 2375 आवेदन अमान्य घोषित किए गए हैं। प्राथमिक के लिए कुल 1193 आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे ही उच्च प्राथमिक के लिए 1362 और माध्यमिक के लिए 880 आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल प्राप्त आवेदनों में से लगभग 69.14 फीसदी आवेदन अमान्य मिले हैं।
मान्य एवं अमान्य किए गए आवेदनों की विस्तृत सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। अयर्थी इस सूची का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मान्य एवं अमान्य आवेदक अपने आवेदन पत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार या दावा-आपत्ति हेतु दिनांक 22 एवं 23 अक्टूबर को स्वयं उपस्थित होकर लोक शिक्षण संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
