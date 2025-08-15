बालोद-भिलाई के 7 रिटायर्ड आर्मी पर्सन ने पेश की मिसाल, 1000 युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग

CG News: रायपुर, आर्मी व नेवी से रिटायर्ड सात दोस्तों ने एक हजार से ज्यादा लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे डाली। सातों दोस्तों ने युवाओं में देशभक्ति की ऐसी अलख जगाई है कि इनमें से करीब 100 युवा नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसफ, जिला पुलिस, असम राइफल्स व दूसरे क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने दो सेशन में विशेष ट्रेनिंग दी।
100 से ज्यादा युवाओं को जूते व अन्य सामान भी मुहैया कराया, ताकि वे बेहतर ट्रेनिंग कर सके। बालोद के गुरुर के चोविंद्र साहू, राकेश साहू, कमलेश भारद्वाज, उत्तरा सिन्हा, लीलाधर साहू, तोरण सिन्हा व भिलाई के अजय सिंह ने युवाओं में वो फुर्ती भरी कि वे मिलिट्री व पैरामिलिट्री में जाने के काबिल बन पाए।
बालोद जिले के ही पैरी व परसाही गांव में भी रिटायर्ड जवानों की संख्या अच्छी खासी है। पैरी में 75 से अधिक जवान आर्मी में रहे हैं। इनमें से 15 से 20 रिटायर हो चुके हैं। परसाही में भी 50 से ज्यादा आर्मी, पुलिस बल व पुलिस के दूसरे विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें 10 से ज्यादा जवान रिटायर हो गए हैं। ये जवान गांवों में निवास कर रहे हैं और आर्मी या पुलिस बल में जाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इससे कई युवाओं को मार्गदर्शन मिल रहा है।
CG News: रिटायर्ड आर्मी जवानों की तत्परता, लगन व कड़ी मेहनत को देखते हुए ग्राउंड पर सांसद, कलेक्टर, एसपी से लेकर तहसीलदार भी पहुंचे। उन्होंने रिटायर्ड जवानों के साथ ट्रेनिंग ले रहे युवाओं की हौसला अफजाई भी की। सभी जवानों को आगे भी ट्रेनिंग सेशन जारी रखने को कहा। अजय सिंह ने बताया कि वे नेवी से रिटायर होने के बाद एक सरकारी बैंक में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी से समय निकालकर वे व उनके साथी बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर आर्मी ही नहीं दूसरी नौकरी में भेजने का प्रयास कर रहे हैं।