बालोद-भिलाई के 7 रिटायर्ड आर्मी पर्सन ने पेश की मिसाल, 1000 युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग

CG News: रिटायर्ड आर्मी जवानों की तत्परता, लगन व कड़ी मेहनत को देखते हुए ग्राउंड पर सांसद, कलेक्टर, एसपी से लेकर तहसीलदार भी पहुंचे। उन्होंने रिटायर्ड जवानों के साथ ट्रेनिंग ले रहे युवाओं की हौसला अफजाई भी की। सभी जवानों को आगे भी ट्रेनिंग सेशन जारी रखने को कहा। अजय सिंह ने बताया कि वे नेवी से रिटायर होने के बाद एक सरकारी बैंक में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी से समय निकालकर वे व उनके साथी बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर आर्मी ही नहीं दूसरी नौकरी में भेजने का प्रयास कर रहे हैं।