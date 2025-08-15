Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

बालोद-भिलाई के 7 रिटायर्ड आर्मी पर्सन ने पेश की मिसाल, 1000 युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग

CG News: नौकरी से समय निकालकर वे व उनके साथी बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर आर्मी ही नहीं दूसरी नौकरी में भेजने का प्रयास कर रहे हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma/Peelu Ram Sahu

Aug 15, 2025

रिटायर्ड आर्मी पर्सन 1000 युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग (Photo source- Patrika)
रिटायर्ड आर्मी पर्सन 1000 युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग (Photo source- Patrika)

CG News: रायपुर, आर्मी व नेवी से रिटायर्ड सात दोस्तों ने एक हजार से ज्यादा लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे डाली। सातों दोस्तों ने युवाओं में देशभक्ति की ऐसी अलख जगाई है कि इनमें से करीब 100 युवा नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसफ, जिला पुलिस, असम राइफल्स व दूसरे क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने दो सेशन में विशेष ट्रेनिंग दी।

CG News: कई युवाओं को मार्गदर्शन मिल रहा

100 से ज्यादा युवाओं को जूते व अन्य सामान भी मुहैया कराया, ताकि वे बेहतर ट्रेनिंग कर सके। बालोद के गुरुर के चोविंद्र साहू, राकेश साहू, कमलेश भारद्वाज, उत्तरा सिन्हा, लीलाधर साहू, तोरण सिन्हा व भिलाई के अजय सिंह ने युवाओं में वो फुर्ती भरी कि वे मिलिट्री व पैरामिलिट्री में जाने के काबिल बन पाए।

Published on:

15 Aug 2025 04:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बालोद-भिलाई के 7 रिटायर्ड आर्मी पर्सन ने पेश की मिसाल, 1000 युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग

