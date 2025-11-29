CG News: कांग्रेस भवन में पर्चा कांड! अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप, संगठन में बढ़ा तनाव

कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने इस घटना को BJP की चाल बताया। उन्होंने कहा कि अमित पठानिया की बढ़ती एक्टिविज्म से BJP घबरा गई है और उसने संगठन को बदनाम करने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि, संगठन के अंदर कई लोगों का मानना ​​है कि यह घटना BJP का नतीजा नहीं है, बल्कि यूथ कांग्रेस की हाल ही में जारी जिला अध्यक्षों की लिस्ट से जुड़ी अंदरूनी नाराजगी का नतीजा है।