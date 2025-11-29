Patrika LogoSwitch to English

CG News: कांग्रेस भवन में पर्चा कांड! अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप, संगठन में बढ़ा तनाव

CG News: रायपुर के कांग्रेस भवन में अज्ञात लोगों ने युवा कांग्रेस प्रभारी अमित पठानिया के खिलाफ पर्चा फेंका। मामला भाजपा की चाल या संगठनिक नाराज़गी की आशंका।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 29, 2025

अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप (photo source- Patrika)

अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप (photo source- Patrika)

CG News: 28 नवंबर की रात को रायपुर में कांग्रेस भवन पर कुछ अनजान लोगों ने पर्चे फेंके, जिनमें यूथ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ इंचार्ज अमित पठानिया के खिलाफ नारे लिखे थे। इन पर्चों में 'अमित पठानिया मुर्दाबाद' और 'यूथ कांग्रेस में संगठन की दलाली बंद करो' जैसे मैसेज थे। अभी यह साफ नहीं है कि पर्चे किसने फेंके।

CG News: जिलाध्यक्षों की सूची से जुड़ी आंतरिक नाराज़गी

कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने इस घटना को BJP की चाल बताया। उन्होंने कहा कि अमित पठानिया की बढ़ती एक्टिविज्म से BJP घबरा गई है और उसने संगठन को बदनाम करने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि, संगठन के अंदर कई लोगों का मानना ​​है कि यह घटना BJP का नतीजा नहीं है, बल्कि यूथ कांग्रेस की हाल ही में जारी जिला अध्यक्षों की लिस्ट से जुड़ी अंदरूनी नाराजगी का नतीजा है।

विवाद ने संगठन के अंदर हलचल बढ़ा दी

CG News: कई एक्टिविस्ट अपने या अपने सपोर्टर्स के नाम लिस्ट से हटाए जाने से नाखुश हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि लिस्ट इतनी जल्दी जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इसे कुछ खास लोगों के पक्ष में लिया गया फैसला मानते हैं। इस विवाद ने संगठन के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है, जिससे आने वाले यूथ कांग्रेस चुनावों से पहले यह मुद्दा और भी सेंसिटिव हो गया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कांग्रेस भवन में पर्चा कांड! अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप, संगठन में बढ़ा तनाव

