अनवर ढेबर का बेटा शोएब ढेबर गिरफ्तार… बिना अनुमति के पिता से मिलने गया था जेल

CG News: बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि 4 अगस्त को शोएब बिना अनुमति केंद्रीय जेल रायपुर में घुस गया और अपने पिता से मिलने जबरन मुलाकात कक्ष में पहुंचा।
जेल प्रशासन का कहना है कि शोएब ने प्रहरी को धौंस दिखाकर अंदर प्रवेश किया, जिससे शासकीय कार्य में बाधा पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेल सुरक्षा पर सवाल उठे। गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शोएब के खिलाफ धारा 296, 329, 211 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
CG News: बता दें कि मामला 6 अगस्त का है, जब शोएब ढेबर बिना अनुमति अपने पिता से मिलने के लिए मुलाकात कक्ष में घुस गया था। इस दौरान उसने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शोएब पर तीन महीने का मुलाकात प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद प्रहरी की शिकायत पर गंज पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।