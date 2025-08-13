अनवर ढेबर का बेटा शोएब ढेबर गिरफ्तार… बिना अनुमति के पिता से मिलने गया था जेल

CG News: बता दें कि मामला 6 अगस्त का है, जब शोएब ढेबर बिना अनुमति अपने पिता से मिलने के लिए मुलाकात कक्ष में घुस गया था। इस दौरान उसने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शोएब पर तीन महीने का मुलाकात प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद प्रहरी की शिकायत पर गंज पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।