CG News: सफाईकर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब 8 घंटे ड्यूटी करने पर ही मिलेगा सैलरी, आदेश जारी…

CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सफाईकर्मियों को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी होगी, तभी उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि कई जगहों पर सफाईकर्मी समय पर ड्यूटी नहीं कर रहे थे, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।