CG News: सफाईकर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब 8 घंटे ड्यूटी करने पर ही मिलेगा सैलरी, आदेश जारी…

CG News: सफाईकर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब 8 घंटे ड्यूटी करने पर ही मिलेगा सैलरी, आदेश जारी...
CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सफाईकर्मियों को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी होगी, तभी उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि कई जगहों पर सफाईकर्मी समय पर ड्यूटी नहीं कर रहे थे, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
इस समस्या को दूर करने के लिए निगम ने सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही, नगर निगम ने जोन स्तर पर लागू ठेका सिस्टम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब सफाई कार्य के लिए ठेका एजेंसी सीधे निगम मुख्यालय से नियुक्त की जाएगी। इससे काम की मॉनिटरिंग आसान होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में सफाई व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अब डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक सफाईकर्मी की उपस्थिति और कार्य समय की निगरानी ऑनलाइन होगी। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित 8 घंटे की ड्यूटी पूरी नहीं करता, तो उसकी उपस्थिति अधूरी मानी जाएगी और उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा।
निगम का मानना है कि इस सख्त व्यवस्था से न केवल कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी, बल्कि शहर की स्वच्छता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। अधिकारी यह भी मानते हैं कि इस पहल से रायपुर को राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल करने में मदद मिलेगी।
नगर निगम प्रशासन ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि सफाईकर्मी समय पर ड्यूटी पर मौजूद रहें। साथ ही, नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे शहर की सफाई में सहयोग करें और किसी भी तरह की लापरवाही की सूचना निगम को दें।
