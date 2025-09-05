Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

खस्ताहाल सड़कों पर कोर्ट की नाराजगी, अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा- आप नहीं तो क्या हम बनाएंगे?

CG News: पिछली सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे की ओर से कहा गया था कि तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मलनाडीह और बेलतरा में पैदल नात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 05, 2025

खस्ताहाल सड़कों पर नाराज हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
खस्ताहाल सड़कों पर नाराज हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

CG News: प्रदेशभर की खस्ताहाल सड़कों के निर्माण और मरम्मत में लगातार देरी पर पर नाराज हाईकोर्ट ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कहा कि आप नहीं तो क्या हम बनायेंगे सड़क? सड़क बनाने के लिए स्टडी के नाम पर हर बार समय ले लिया जाता है। क्या स्टडी पूरी करने में दो-तीन जन्म का समय लगेगा?

CG News: कोर्ट ने शासन के जवाब पर असंतोष और नाराजगी जताई

बता दें कि प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में चल रही है। गुरुवार को शासन ने कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कहा कि रतनपुर-सेंदरी रोड का काम लगभग पूरा हो गया है। एनएचएआई की ओर से भी सड़कों के जल्द पूरे होने की बात कही गई। लेकिन सड़कों की बदहाल स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने शासन के जवाब पर असंतोष और नाराजगी जताई।

पीडब्ल्यूडी सचिव के शपथपत्र में दी गई यह जानकारी

  • पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक तक कुल 15.375 किलोमीटर लंबी सड़क पर सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण वर्ष 2016 में पूरा हो गया था। हालाँकि, अधिकांश कंक्रीट सड़क में अनुदैर्ध्य दरारें हैं।
  • लोक निर्माण विभाग के बजट में कंक्रीट की सतह पर डामर बिछाकर सड़क के नवीनीकरण का प्रस्ताव है।
  • ऐसी संभावना है कि यदि कंक्रीट की सतह पर सीधे तारकोल की सतह बनाई जाती है, तो कंक्रीट के साथ-साथ डामर की सतह भी टूट जाएगी। इसलिए, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता, नवा रायपुर ने 7 अगस्त 2025 को सिविल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग और रुड़की, हरिद्वार के सिविल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर कंक्रीट सड़क के सर्वेक्षण और मरम्मत के लिए सुझाव हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया है।
  • एनआईटी रायपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने बिलासपुर में पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक के बीच निर्मित कंक्रीट फुटपाथ की जाँच और मरम्मत के लिए एक तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव भेजा है।
  • सभी संस्थानों से सुझाव प्राप्त होने के बाद, अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
  • बिलासपुर में पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक के बीच सड़कों की जांच-मरम्मत के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव, लेकिन हलफनामे से पता चला है सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।
  • उपरोक्त के मद्देनजर, हम निर्देश देते हैं कि सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, इन सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल सकारात्मक और ठोस कदम उठाएं।
  • जहां दरारें-ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, वहां तुरंत मरम्मत और नवीनीकरण किया जाना चाहिए ताकि दरारों और क्षति से किसी भी अप्रिय दुर्घटना या घटना को रोका जा सके।

CG News: कोर्ट रूम में लाइव…

हाईकोर्ट: सड़कों में पड़ी दरारें क्या सिर्फ पेचिंग करने से ठीक हो जाएंगी। इससे दोबारा दरारें नहीं पड़ेगी इसकी क्या गारंटी है?

शासन: कोई जवाब नहीं।

हाईकोर्ट: आप नहीं तो क्या हम बनायेंगे सड़क?

शासन: स्थिति को सुधारने के लिए स्टडी अभी की जा रही है

हाईकोर्ट: यही बात दोहराई जा रही है,क्या स्टडी पूरी करने में दो-तीन जन्म का समय लगेगा?

शासन: रतनपुर, सेंदरी का काम पूरा हो गया है।

एनएचएआई: रायपुर रोड का 70 प्रतिशत काम हो चुका,बाकी काम 10 से 15 दिन में पूरा हो जाएगा।

हाईकोर्ट: मॉडर्न इंडिया है, अभी भी कॉपी-किताब और पेन, यही हालात हैं!

शासन: रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए।

हाईकोर्ट: दो सप्ताह के अंदर फोटो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें , 23 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए मामला लिस्ट किया जाए।

अभी भी कई काम अधूरे

CG News: पिछली सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे की ओर से कहा गया था कि तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मलनाडीह और बेलतरा में पैदल नात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहले की अनुमानित लागत 17.95 करोड़ थी, जो अब घटकर 11.38 करोड़ हो गई है। निर्माण स्थल की संयुक्त जांच हो चुकी है। टेंडर जारी हो चुका। कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर की पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक की सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसी तरह रायपुर के धनेली एयरपोर्ट रोड का काम भी अधूरा है।

