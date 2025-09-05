खस्ताहाल सड़कों पर कोर्ट की नाराजगी, अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा- आप नहीं तो क्या हम बनाएंगे?

CG News: प्रदेशभर की खस्ताहाल सड़कों के निर्माण और मरम्मत में लगातार देरी पर पर नाराज हाईकोर्ट ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कहा कि आप नहीं तो क्या हम बनायेंगे सड़क? सड़क बनाने के लिए स्टडी के नाम पर हर बार समय ले लिया जाता है। क्या स्टडी पूरी करने में दो-तीन जन्म का समय लगेगा?
बता दें कि प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में चल रही है। गुरुवार को शासन ने कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कहा कि रतनपुर-सेंदरी रोड का काम लगभग पूरा हो गया है। एनएचएआई की ओर से भी सड़कों के जल्द पूरे होने की बात कही गई। लेकिन सड़कों की बदहाल स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने शासन के जवाब पर असंतोष और नाराजगी जताई।
हाईकोर्ट: सड़कों में पड़ी दरारें क्या सिर्फ पेचिंग करने से ठीक हो जाएंगी। इससे दोबारा दरारें नहीं पड़ेगी इसकी क्या गारंटी है?
शासन: कोई जवाब नहीं।
हाईकोर्ट: आप नहीं तो क्या हम बनायेंगे सड़क?
शासन: स्थिति को सुधारने के लिए स्टडी अभी की जा रही है
हाईकोर्ट: यही बात दोहराई जा रही है,क्या स्टडी पूरी करने में दो-तीन जन्म का समय लगेगा?
शासन: रतनपुर, सेंदरी का काम पूरा हो गया है।
एनएचएआई: रायपुर रोड का 70 प्रतिशत काम हो चुका,बाकी काम 10 से 15 दिन में पूरा हो जाएगा।
हाईकोर्ट: मॉडर्न इंडिया है, अभी भी कॉपी-किताब और पेन, यही हालात हैं!
शासन: रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए।
हाईकोर्ट: दो सप्ताह के अंदर फोटो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें , 23 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए मामला लिस्ट किया जाए।
CG News: पिछली सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे की ओर से कहा गया था कि तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मलनाडीह और बेलतरा में पैदल नात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहले की अनुमानित लागत 17.95 करोड़ थी, जो अब घटकर 11.38 करोड़ हो गई है। निर्माण स्थल की संयुक्त जांच हो चुकी है। टेंडर जारी हो चुका। कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर की पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक की सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसी तरह रायपुर के धनेली एयरपोर्ट रोड का काम भी अधूरा है।