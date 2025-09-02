CG News: डबल मर्डर में पिता-पुत्र समेत 4 को मरते दम तक की सजा, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया अहम फैसला

CG News: मामूली विवाद के चलते दो युवकों की हत्या करने वाले पिता-पुत्र सहित 4 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। करीब डेढ़ साल पहले इस हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कुल 27 गवाहों के बयान करवाए गए। पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया।