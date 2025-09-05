CG News: गणपति पंडाल में बजा आइटम सॉन्ग, AI प्रतिमा को लेकर जमकर हंगामा, FIR दर्ज

CG News: गणेश पंडाल में आइटम सांग बजाने का विरोध करते हुए मामले की शिकायत थाने में की गई। लाखे नगर में स्थापित भगवान गणेश की एआई प्रतिमा को लेकर पंडाल के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि देर रात पंडाल के पास फिल्मी और आइटम सांग जैसे गाना बजाए गए। इसकी शिकायत आजादचौक थाने में की गई है।