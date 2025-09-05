Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: गणपति पंडाल में बजा आइटम सॉन्ग, AI प्रतिमा को लेकर जमकर हंगामा, FIR दर्ज

CG News: समिति के लोगों ने कार्यक्रम में आइटम सॉन्ग बजाया, जिस पर लोग नाचते भी दिखे। इसके बाद हिंदू संगठन, शिवसेना, सर्व हिंदू समाज और बजरंग दल ने इसे देवी-देवताओं का अपमान बताते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 05, 2025

गणेश पंडाल में आइटम सांग बजाने का विरोध (Photo source- Patrika)
गणेश पंडाल में आइटम सांग बजाने का विरोध (Photo source- Patrika)

CG News: गणेश पंडाल में आइटम सांग बजाने का विरोध करते हुए मामले की शिकायत थाने में की गई। लाखे नगर में स्थापित भगवान गणेश की एआई प्रतिमा को लेकर पंडाल के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि देर रात पंडाल के पास फिल्मी और आइटम सांग जैसे गाना बजाए गए। इसकी शिकायत आजादचौक थाने में की गई है।

CG News: थाने में एफआईआर दर्ज

उल्लेखनीय है कि भगवान गणेश की प्रतिमा के स्वरूप को लेकर पहले भी विवाद की स्थिति बन चुकी है। दरअसल, बुधवार देर रात समिति के लोगों ने कार्यक्रम में आइटम सॉन्ग बजाया, जिस पर लोग नाचते भी दिखे। इसके बाद हिंदू संगठन, शिवसेना, सर्व हिंदू समाज और बजरंग दल ने इसे देवी-देवताओं का अपमान बताते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

उनकी मांग है कि या तो प्रतिमा को पूरी तरह ढक दिया जाए या फिर तुरंत विसर्जन किया जाए। इस विवाद को लेकर लाखेनगर चौक पर पिछले 3 घंटे से हंगामा जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन माहौल अब भी तनावपूर्ण है।

हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने दर्ज कराई शिकायत

CG News: हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई है। रायपुर युवा शिवसेना के जिला अध्यक्ष यशराज सिंह ठाकुर ने कहा कि भगवान गणेश हमारे आराध्य हैं और सनातन धर्म में हर पूजा से पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन शहर में कई ऐसी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं जो गणेश जी के स्वरूप से मेल नहीं खातीं। इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है।

