CG News: पत्रिका की मुहिम को मंदिर समिति का समर्थन, महाआरती कर कुंड में विसर्जन का लिया संकल्प

समिति की ओर से शारदा चौक में पहली बार गणेश मूर्ति की स्थापना 1969 में की गई थी। लगातार 55 वर्ष से समिति गणेशोत्सव धूमधाम से मना रही है। समिति सामाजिक एवं जनहित के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है। पिछले छह वर्ष से प्रत्येक मंगलवार को नियमित सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया जाता है। महाआरती में समिति के मार्गदर्शन मंडल के योगेश शुक्ला, दीपक रंजन बोस, हरि नारायण साहू, अरुण चंसोरिया मौजूद थे।