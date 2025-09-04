CG News: पत्रिका की मुहिम को मंदिर समिति का समर्थन, महाआरती कर कुंड में विसर्जन का लिया संकल्प

CG News: गणपति बप्पा की सेवा में जुटी समितियां पत्रिका की मुहिम से जुड़कर इस वर्ष गणेशोत्सव को यादगार बनाने में जुटी हैं। बुधवार को शारदा चौक पर श्री शंकर-हनुमान मंदिर समिति ने भगवान गणेश की महाआरती की। इस अवसर पर पत्रिका की मुहिम को समर्थन देते हुए समिति के सदस्यों ने कुंड में ही मूर्ति का विसर्जन करने का संकल्प लिया।
समिति की ओर से शारदा चौक में पहली बार गणेश मूर्ति की स्थापना 1969 में की गई थी। लगातार 55 वर्ष से समिति गणेशोत्सव धूमधाम से मना रही है। समिति सामाजिक एवं जनहित के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है। पिछले छह वर्ष से प्रत्येक मंगलवार को नियमित सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया जाता है। महाआरती में समिति के मार्गदर्शन मंडल के योगेश शुक्ला, दीपक रंजन बोस, हरि नारायण साहू, अरुण चंसोरिया मौजूद थे।
समिति के प्रमुख कर्ताधर्ता तरुण चंसोरिया सहित योगेश कुमार, लक्ष्मण नायडू, जितेश तिवारी, विजय नारा, गौरव बागल, शैलेन्द्र साहू, मनीष कुमार, प्रणीत जैन, यश शुक्ला, दीपक गिरडकर, किंशुक बोस, महिला मंडल प्रमुख सुपर्णा बोस, सारवी शुक्ला, पूनम शुक्ला, दीप्ति तिवारी, रुचि कुमार, अंजली नारा, प्रिया नायडू, अर्चना नायडू, नीलिमा साहू, काजल महाआरती में शामिल हुए।