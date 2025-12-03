Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: 100 करोड़ की मेगा मंजूरी! नंदनवन बनेगा Ultra-Modern नेचर स्पॉट

CG News: वन मंत्री केदार कश्यप और विधायक राजेश मूणत के निरीक्षण के बाद टॉय ट्रेन, आधुनिक कैफेटेरिया, लाइव लाइटिंग और नए वॉकवे जैसी सुविधाओं के साथ नंदनवन को नए रूप में विकसित किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 03, 2025

नंदनवन में 100 करोड़ के प्लान को मंजूरी (photo source- Patrika)

नंदनवन में 100 करोड़ के प्लान को मंजूरी (photo source- Patrika)

CG News: नंदनवन को नए और मॉडर्न रूप में डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई है। फॉरेस्ट मिनिस्टर केदार कश्यप ने MLA राजेश मूणत की पहल पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बनाए 100 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान को मंज़ूरी दे दी है। मिनिस्टर कश्यप और MLA मूणत ने नंदनवन का साइट इंस्पेक्शन भी किया। इस नए प्लान का मकसद नंदनवन को टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक और मॉडर्न पिकनिक स्पॉट के तौर पर डेवलप करना है, साथ ही इसकी हरी-भरी हरियाली और नेचुरल ब्यूटी को भी बनाए रखना है।

CG News: क्या-क्या बदलेगा नंदनवन में?

इस प्लान में कई नई सुविधाएं शामिल होंगी: बच्चों के लिए एक टॉय ट्रेन; बढ़िया खाने की सुविधाओं वाला एक सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न कैफेटेरिया; आकर्षक लाइव लाइटिंग जो शाम को कैंपस की सुंदरता को बढ़ाएगी और आने-जाने के रास्ते ताकि विज़िटर्स आराम से कुदरती सुंदरता का मज़ा ले सकें।

ग्रामीणों के सुझाव भी शामिल

निरीक्षण के दौरान वन अधिकारियों ने नंदनवन के चरणबद्ध विकास की विस्तृत योजना मंत्री के सामने रखी। इस दौरान मंत्री और विधायक ने आसपास के ग्रामीणों से भी बातचीत की। ग्रामीणों ने नंदनवन को अपनी पुरानी यादों से जुड़ा बताते हुए इसे जल्द विकसित करने की मांग रखी। मंत्री कश्यप ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों के सुझावों को विकास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा और काम पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा।

CG News: अगले कदम

वन मंत्री ने अधिकारियों को विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही नंदनवन एक नई पहचान के साथ रायपुर और आसपास के लोगों के लिए और बड़ा आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Chhattisgarh News: प्रकृति के बीच रोमांच का नया ठिकाना बना मयाली नेचर कैंप, सैलानियों की भीड़ उमड़ी
जशपुर
मयाली नेचर कैंप बना आकर्षण का केंद्र (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 02:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: 100 करोड़ की मेगा मंजूरी! नंदनवन बनेगा Ultra-Modern नेचर स्पॉट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Cabinet Meating: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक ख़त्म, लिए गए 4 बड़े फैसले, देखें

CG Cabinet Meating: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक ख़त्म, लिए गए 4 बड़े फैसले, देखें
रायपुर

IND VS SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, 1.30 बजे मुकाबला शुरू

IND VS SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, 1.30 बजे मुकाबला शुरू
रायपुर

CG News: आदिवासी समाज के उत्थान और कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध, हर बेटी-बेटा को शिक्षित करना ही समाज को देगा मजबूती

CG News: आदिवासी समाज के उत्थान और कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध, हर बेटी-बेटा को शिक्षित करना ही समाज को देगा मजबूती
रायपुर

CG Weather Update: ठंड का दूसरा दौर शुरू! प्रदेश में 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा, नया कोल्ड वेव अलर्ट!

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट (photo source- Patrika)
रायपुर

KBC 2025 News: कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची रायपुर की पत्रकार, बोलीं- 7 महीने की मेहनत रंग लाई… Big B के सवालों का देंगी जवाब

KBC 17 के हॉट सीट पर पहुंची रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.