CG News: 100 करोड़ की मेगा मंजूरी! नंदनवन बनेगा Ultra-Modern नेचर स्पॉट

CG News: नंदनवन को नए और मॉडर्न रूप में डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई है। फॉरेस्ट मिनिस्टर केदार कश्यप ने MLA राजेश मूणत की पहल पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बनाए 100 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान को मंज़ूरी दे दी है। मिनिस्टर कश्यप और MLA मूणत ने नंदनवन का साइट इंस्पेक्शन भी किया। इस नए प्लान का मकसद नंदनवन को टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक और मॉडर्न पिकनिक स्पॉट के तौर पर डेवलप करना है, साथ ही इसकी हरी-भरी हरियाली और नेचुरल ब्यूटी को भी बनाए रखना है।