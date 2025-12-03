CG News: 100 करोड़ की मेगा मंजूरी! नंदनवन बनेगा Ultra-Modern नेचर स्पॉट

नंदनवन में 100 करोड़ के प्लान को मंजूरी (photo source- Patrika)
CG News: नंदनवन को नए और मॉडर्न रूप में डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई है। फॉरेस्ट मिनिस्टर केदार कश्यप ने MLA राजेश मूणत की पहल पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बनाए 100 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान को मंज़ूरी दे दी है। मिनिस्टर कश्यप और MLA मूणत ने नंदनवन का साइट इंस्पेक्शन भी किया। इस नए प्लान का मकसद नंदनवन को टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक और मॉडर्न पिकनिक स्पॉट के तौर पर डेवलप करना है, साथ ही इसकी हरी-भरी हरियाली और नेचुरल ब्यूटी को भी बनाए रखना है।
इस प्लान में कई नई सुविधाएं शामिल होंगी: बच्चों के लिए एक टॉय ट्रेन; बढ़िया खाने की सुविधाओं वाला एक सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न कैफेटेरिया; आकर्षक लाइव लाइटिंग जो शाम को कैंपस की सुंदरता को बढ़ाएगी और आने-जाने के रास्ते ताकि विज़िटर्स आराम से कुदरती सुंदरता का मज़ा ले सकें।
निरीक्षण के दौरान वन अधिकारियों ने नंदनवन के चरणबद्ध विकास की विस्तृत योजना मंत्री के सामने रखी। इस दौरान मंत्री और विधायक ने आसपास के ग्रामीणों से भी बातचीत की। ग्रामीणों ने नंदनवन को अपनी पुरानी यादों से जुड़ा बताते हुए इसे जल्द विकसित करने की मांग रखी। मंत्री कश्यप ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों के सुझावों को विकास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा और काम पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा।
वन मंत्री ने अधिकारियों को विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही नंदनवन एक नई पहचान के साथ रायपुर और आसपास के लोगों के लिए और बड़ा आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है।
