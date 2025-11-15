CG News: रायपुर में लेज़र लाइट पर नो-एक्शन! आंखों के लिए खतरनाक, अब कोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजे का साउंड सिस्टम ही नहीं, उसमें लगी लेजर लाइट भी घातक है। इससे आंखों में दुष्प्रभाव होता है। आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। इसको लेकर अब न्यायालय ने पुलिस से जानकारी मांगी है। रायपुर पुलिस अब तक डीजे वालों पर केवल साउंड सिस्टम को लेकर कार्रवाई कर रही थी।
अब उसमें लगी लेजर लाइट को लेकर भी अलग से कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि अब तक लेजर लाइट के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। केवल डीजे के साउंड सिस्टम को लेकर एक्शन लिया गया है। यह पुलिस के लिए भी अलग तरह का मामला बन गया है।
डीजे में कानफोड़ू साउंड सिस्टम के अलावा तेज रोशनी वाली लेजर लाइट भी लगाई जाती है। ये लेजर लाइट आंखों की रोशनी के लिए घातक होती है। इसका आंखों पर काफी दुष्प्रभाव होता है। उल्लेखनीय है कि डीजे में बड़ी-बड़ी लेजर लाइट के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी इसका ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इसका आंखों पर काफी दुष्प्रभाव हो रहा है।
