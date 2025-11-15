Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: रायपुर में लेज़र लाइट पर नो-एक्शन! आंखों के लिए खतरनाक, अब कोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी…

CG News: रायपुर में डीजे का साउंड सिस्टम ही नहीं, उसमें लगी लेजर लाइट भी घातक है। इससे आंखों में दुष्प्रभाव होता है। आंखों की रोशनी प्रभावित होती है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 15, 2025

CG News: रायपुर में लेज़र लाइट पर नो-एक्शन! आंखों के लिए खतरनाक, अब कोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी...(photo-patrika)

CG News: रायपुर में लेज़र लाइट पर नो-एक्शन! आंखों के लिए खतरनाक, अब कोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजे का साउंड सिस्टम ही नहीं, उसमें लगी लेजर लाइट भी घातक है। इससे आंखों में दुष्प्रभाव होता है। आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। इसको लेकर अब न्यायालय ने पुलिस से जानकारी मांगी है। रायपुर पुलिस अब तक डीजे वालों पर केवल साउंड सिस्टम को लेकर कार्रवाई कर रही थी।

अब उसमें लगी लेजर लाइट को लेकर भी अलग से कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि अब तक लेजर लाइट के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। केवल डीजे के साउंड सिस्टम को लेकर एक्शन लिया गया है। यह पुलिस के लिए भी अलग तरह का मामला बन गया है।

CG News: अन्य कार्यक्रमों में भी हो रहा है इस्तेमाल

डीजे में कानफोड़ू साउंड सिस्टम के अलावा तेज रोशनी वाली लेजर लाइट भी लगाई जाती है। ये लेजर लाइट आंखों की रोशनी के लिए घातक होती है। इसका आंखों पर काफी दुष्प्रभाव होता है। उल्लेखनीय है कि डीजे में बड़ी-बड़ी लेजर लाइट के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी इसका ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इसका आंखों पर काफी दुष्प्रभाव हो रहा है।

रायपुर जिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं

रायपुर. डीजे का साउंड सिस्टम ही नहीं, उसमें लगी लेजर लाइट भी घातक है। इससे आंखों में दुष्प्रभाव होता है। आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। इसको लेकर अब न्यायालय ने पुलिस से जानकारी मांगी है। रायपुर पुलिस अब तक डीजे वालों पर केवल साउंड सिस्टम को लेकर कार्रवाई कर रही थी।

अब उसमें लगी लेजर लाइट को लेकर भी अलग से कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि अब तक लेजर लाइट के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। केवल डीजे के साउंड सिस्टम को लेकर एक्शन लिया गया है। यह पुलिस के लिए भी अलग तरह का मामला बन गया है।

अन्य कार्यक्रमों में भी हो रहा है इस्तेमाल

डीजे में कानफोड़ू साउंड सिस्टम के अलावा तेज रोशनी वाली लेजर लाइट भी लगाई जाती है। ये लेजर लाइट आंखों की रोशनी के लिए घातक होती है। इसका आंखों पर काफी दुष्प्रभाव होता है। उल्लेखनीय है कि डीजे में बड़ी-बड़ी लेजर लाइट के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी इसका ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इसका आंखों पर काफी दुष्प्रभाव हो रहा है।

रायपुर

छत्तीसगढ़

सरकारी मेडिकल कॉलेज में दूसरा साल भी खाली, हिंदी माध्यम MBBS को नहीं मिल रहे छात्र…

हिंदी माध्यम MBBS बेअसर? दो साल से नहीं आया एक भी अभ्यर्थी, हिंदी माध्यम में एक भी एडमिशन नहीं...(photo-patrika)
रायपुर

डॉक्टर के दवाखाने से 50 हजार पार, युवती के पर्स से जेवर चोरी… दो मामलों में पुलिस जांच शुरू

डॉक्टर के दवाखाने से 50 हजार पार, युवती के पर्स से जेवर चोरी... दो मामलों में पुलिस जांच शुरू(photo-patrika)
रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कड़ाके की ठंड का असर, सांस फूलने और लो ऑक्सीजन वाले मरीज बढ़े

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कड़ाके की ठंड का असर, सांस फूलने और लो ऑक्सीजन वाले मरीज बढ़े(photo-patrika)
रायपुर

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला, पढ़े महत्वपूर्ण निर्णय

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला, पढ़े महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर

CG D.El.Ed.-B.Ed Counseling: रिक्त डीएलएड–बीएड सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू, यहां जानें पूरी detail…

CG D.El.Ed.-B.Ed Counseling: रिक्त डीएलएड–बीएड सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू, यहां जानें पूरी detail...(photo-patrika)
रायपुर
