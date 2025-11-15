CG News: रायपुर में लेज़र लाइट पर नो-एक्शन! आंखों के लिए खतरनाक, अब कोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी…

डीजे में कानफोड़ू साउंड सिस्टम के अलावा तेज रोशनी वाली लेजर लाइट भी लगाई जाती है। ये लेजर लाइट आंखों की रोशनी के लिए घातक होती है। इसका आंखों पर काफी दुष्प्रभाव होता है। उल्लेखनीय है कि डीजे में बड़ी-बड़ी लेजर लाइट के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी इसका ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इसका आंखों पर काफी दुष्प्रभाव हो रहा है।