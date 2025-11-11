CG News: 45 वर्षीय व्यक्ति का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका

कुएं में मिला शव (Photo Patrika)
CG News: ग्राम मारगांव के क्रेशर खार क्षेत्र में एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव कुएं से बरामद हुआ है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान अंगेश्वर साहू के रूप में हुई है जो रविवार सुबह अपने घर से खेत में काम करने के लिए निकला था। दोपहर तक जब अंगेश्वर का किसी से संपर्क नहीं हुआ तो हार्वेस्टर ड्राइवर ने उसे फोन किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया, तो उसके परिजनों ने पुलिस को सूचित कर तलाश शुरू कर दी।
इस दौरान मृतक की साइकिल घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर मिली और उसके बाद कुएं के पास चप्पल और कपड़े देखे गए, जिससे ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीणों ने बांस की मदद से कुएं के मलबे को हटाया और शव की पुष्टि हुई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला।
पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और फोरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की संभावना को बल मिल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। डोंगरगांव पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एएसपी राहुल देव शर्मा ने कहा कि मामले में संदेहियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा होगा।
