CG News: 45 वर्षीय व्यक्ति का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और फोरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की संभावना को बल मिल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। डोंगरगांव पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एएसपी राहुल देव शर्मा ने कहा कि मामले में संदेहियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा होगा।