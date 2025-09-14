CG News: 8 साल GST के नाम पर जनता को लूटा, अब एहसान जता रहे: दीपक बैज

अब उसमें कटौती करके 8 वर्ष तक जनता की जेब पर डाले गए डाके के पाप से सरकार बच नहीं सकती है। कांग्रेस ने जीएसटी की बेतहाशा दरों का उसी समय विरोध किया था। तब मोदी सरकार अपने अहंकार में कटौती करने को तैयार नहीं थी। दवाइयों, आटा, दूध, पनीर, घी एवं खाद्य सामग्री पर 8 साल तक भारी भरकम जीएसटी वसूल कर जनता का खून चूसने वाले अब एहसान जता रहे हैं।