CG News: 8 साल GST के नाम पर जनता को लूटा, अब एहसान जता रहे: दीपक बैज

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जीएसटी सुधारों को भाजपा द्वारा गरीब मध्यम वर्ग पर एहसान बताए जाने का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने विरोध किया है। उन्होंने कहा, 2017 से मोदी सरकार ने अतार्किक और मनमाना जीएसटी लगाकर देश की जनता को 8 वर्ष तक लूटा है।
अब उसमें कटौती करके 8 वर्ष तक जनता की जेब पर डाले गए डाके के पाप से सरकार बच नहीं सकती है। कांग्रेस ने जीएसटी की बेतहाशा दरों का उसी समय विरोध किया था। तब मोदी सरकार अपने अहंकार में कटौती करने को तैयार नहीं थी। दवाइयों, आटा, दूध, पनीर, घी एवं खाद्य सामग्री पर 8 साल तक भारी भरकम जीएसटी वसूल कर जनता का खून चूसने वाले अब एहसान जता रहे हैं।
बैज ने कहा, एक मध्यम आय वाले का परिवार जो सालाना 3 से साढ़े तीन लाख खर्च करता था, उससे मोदी सरकार ने 8 साल तक हर साल 50 हजार रुपए से अधिक जीएसटी के रूप में वसूला है। कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भी मोदी सरकार ने बेतहाशा जीएसटी वसूला था।