सेंट्रल जेल से फरार कैदी पर पुलिस ने घोषित किया ईनाम, साफ-सफाई करने के दौरान भागा

CG News: जेल मुख्यालय में वेल्डिंग करते हुए समय प्रहरी की आंखों में धूल झोंककर फरार कैदी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब ईनाम घोषित किया है। बता दें कि बंदी चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। ( CG News ) एनडीपीएस मामले में जेल भेजे गए उक्त कैदी के साथ चार अन्य बंदियों को पुराने जेल मुख्यालय (कवर्धा सदन) की साफ-सफाई करने के लिए भेजा गया था। इस दौरान कैदी दोपहर करीब 1.30 बजे फरार हो गया।