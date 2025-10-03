सेंट्रल जेल से फरार कैदी पर पुलिस ने घोषित किया ईनाम, साफ-सफाई करने के दौरान भागा

सेंट्रल जेल से फरार कैदी पर पुलिस ने घोषित किया ईनाम ( Photo - Patrika )
CG News: जेल मुख्यालय में वेल्डिंग करते हुए समय प्रहरी की आंखों में धूल झोंककर फरार कैदी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब ईनाम घोषित किया है। बता दें कि बंदी चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। ( CG News ) एनडीपीएस मामले में जेल भेजे गए उक्त कैदी के साथ चार अन्य बंदियों को पुराने जेल मुख्यालय (कवर्धा सदन) की साफ-सफाई करने के लिए भेजा गया था। इस दौरान कैदी दोपहर करीब 1.30 बजे फरार हो गया।
घटना की जानकारी जेल अधीक्षक को देने के साथ ही गंज थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही इसकी जानकारी मथुरा पुलिस को जेल प्रशासन द्वारा दी गई है। इस घटना से पुराने जेल मुख्यालय (कवर्धा सदन) की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
बता दें कि विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पंकज सिन्हा की अदालत ने उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू को 25 जुलाई 2024 को 15 वर्ष कैद और 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 साल अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। उसके अच्छे आचरण को देखते हुए जेल से बाहर काम के सिलसिले में भेजा गया था। जेल प्रशासन ने मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंप दी है।
फरार कैदी का पिछले दो महीने से कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में अब पुलिस ने आरोपी पर इनाम घोषित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर की ओर से "फरार आरोपी" को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार करवायेगा, अथवा युक्ति-युक्तकरण सूचना देगा जिससे फरार आरोपीगण को विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सके, उसे 5,000/-रूपये (पाँच हजार रूपये/-) के नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।
