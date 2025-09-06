वर्दी पर दाग लगा रहे बिचौलिए, किसी ने दुष्कर्म तो किसी ने की धोखाधड़ी, फिर भी संरक्षण देते हैं पुलिस अफसर

CG News: उसने भी किसी को नौकरी के नाम पर ठगा, तो किसी से दुष्कर्म करके ब्लैकमेल लिया। पीयूष को भी एक अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था। एक पीड़िता और उसके परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाकर पीयूष की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में शामिल हुए एक पूर्व सिपाही भी जमीन के विवादित मामलों में वसूली करने सक्रिय हो गया है।