वर्दी पर दाग लगा रहे बिचौलिए, किसी ने दुष्कर्म तो किसी ने की धोखाधड़ी, फिर भी संरक्षण देते हैं पुलिस अफसर

CG News: शहर में कई बिचौलिए घूम रहे हैं, जो वर्दी पर दाग लगा रहे हैं। पुलिस वाला बनकर किसी से दुष्कर्म कर रहे हैं, तो किसी से धोखाधड़ी कर रहे हैं। किसी मामले में फंसाने का धौंस दिखाकर आम लोगों से वसूली कर रहे हैँ। गंभीर मामला यह है कि यह सबकुछ जानते हुए भी पुलिस के आला अफसर ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं।
पुलिस गिरफ्त में आया आशीष घोष उर्फ आशीष दास उर्फ आशीष सिंह राजपूत उर्फ आशीष शर्मा क्राइम ब्रांच का जवान बनकर कई जगह वसूली कर चुका है। थानेदारों के लिए लाइजनिंग कर चुका है। आशीष को कुछ अफसरों, थानेदारों और बाहरी लोगों का समर्थन मिला था। आशीष की ही तरह कुछ साल पहले पीयूष तिवारी भी सक्रिय था।
CG News: उसने भी किसी को नौकरी के नाम पर ठगा, तो किसी से दुष्कर्म करके ब्लैकमेल लिया। पीयूष को भी एक अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था। एक पीड़िता और उसके परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाकर पीयूष की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में शामिल हुए एक पूर्व सिपाही भी जमीन के विवादित मामलों में वसूली करने सक्रिय हो गया है।
राजेश देवांगन, सीएसपी, पुरानी बस्ती: आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फर्जी आईडी कार्ड बनाने वाले की तलाश की जा रही है।