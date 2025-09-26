अक्टूबर में होगी प्रशासनिक सर्जरी, मंत्रालय से लेकर संचालनालय तक हलचल तेज, अफसरों में खलबली

अरुण कुमार - 30 अक्टूबर 2000 से 31 जनवरी 2003

एसके मिश्रा - 31 जनवरी 2003 से 30 जून 2004

एके विजय वर्गीय - 1 जुलाई 2004 से 7 नवंबर 2005

आरपी बागी - 7 नवंबर 2005 से 31 जनवरी 2007

शिवराज ङ्क्षसह - 31 जनवरी 2007 से 31 जुलाई 2008

पी.जॉय उमेन - 31 जुलाई 2008 से 7 फरवरी 2012

सुनील कुमार - 7 फरवरी 2012 से 28 फरवरी 2014

विवेक ढांड - 28 फरवरी 2014 से 11 जनवरी 2018

अजय ङ्क्षसह - 11 जनवरी 2018 से 2 जनवरी 2019

सुनील कुजूर - 2 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019

आरपी मंडल - 31 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक

अमिताभ जैन - 1 दिसंबर 2020 से 30 सितंबर 2025 तक