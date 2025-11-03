CG News: स्पीड कंट्रोल से बचेगी जान! विभाग ने बताया- 50 की रफ्तार सबसे सुरक्षित…

एआईजी ट्रैफिक ने बताया कि सड़क हादसों से बचने के लिए दोपहिया वाहन अधिकतम 40 किमी प्रतिघंटा, कार 60 और ट्रक एवं अन्य हल्के चारपहिया वाहन मालवाहक को 50 किमी की रफ़्तार से चलाएं। नियंत्रित गति पर वाहन को चलाने से हादसा होने की संभावना कम रहती है। दोपहिया में हेलमेट और कार चलाते समय सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करना जरूरी है। इससे हादसा होने पर गंभीर रूप से घायल और मृत्यु होने की संभावना नहीं रहती है। इतनी स्पीड से चलाएं वाहन