पति से विवाद में युवती का खौफनाक कदम, महिला थाने के सामने लगाई खुद को आग

CG News: रायपुर के महिला थाने के सामने मंगलवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई। करीब 12 से 12:30 बजे के बीच वर्षा गोस्वामी नाम की महिला ने खुद पर आग लगा ली और जलते हुए थाने की ओर दौड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार, महिला अपने पति के साथ चल रहे विवाद के कारण काउंसलिंग के लिए थाने पहुंची थी।
CG News: विवाद के चलते वह मानसिक रूप से तनाव में थी। थाने के सामने अचानक उसने खुद पर आग लगा ली। थाने के बाहर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और उसे इलाज के लिए DKS अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।