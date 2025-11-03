CG Politics: डिप्टी CM साव का कटाक्ष! कहा- बिहार में कांग्रेस की नहीं बची राजनीतिक हैसियत...(photo-patrika)
CG Politics: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने रविवार को रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को ऐतिहासिक और गौरवशाली बताया। उन्होंने कहा, जिन सपनों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था।
आज पूरा प्रदेश उस सपने को साकार होते हुए देख रहा है। यह युवा छत्तीसगढ़ नई ऊर्जा, नए संकल्प और ऊंची उड़ान के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए तैयार है।
कांग्रेस नेताओं के बयानों पर डिप्टी सीएम ने कहा, कांग्रेस की बिहार में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बची है। कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनकर चुनाव लड़ रही है और भाजपा को हराने के सपने देखना मात्र हास्यास्पद है। बिहार में पुन: दो-तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की बात कांग्रेस को समझ में आने वाली नहीं है।
साव ने कहा कि भाजपा सरकार ने सरगुजा से नक्सलवाद को समाप्त किया है। बस्तर में भी हमारी सरकार ने नक्सलियों को हाशिए पर धकेल दिया था। नक्सली कुछ हिस्से पर ही बचे थे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलियों को पाला पोसा। अब फिर से हमारा बस्तर, छत्तीसगढ़ और देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है।
इनके रिश्ते जग जाहिर है। ये समाज और देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इसे पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुयमंत्री के नेतृत्व में बस्तर से शीघ्र ही सशस्त्र नक्सलवाद का अंत होगा। बस्तर में अब खुशहाली और तरक्की का नया दौर शुरू होगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग