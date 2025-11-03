CG Politics: डिप्टी CM साव का कटाक्ष! कहा- बिहार में कांग्रेस की नहीं बची राजनीतिक हैसियत…

कांग्रेस नेताओं के बयानों पर डिप्टी सीएम ने कहा, कांग्रेस की बिहार में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बची है। कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनकर चुनाव लड़ रही है और भाजपा को हराने के सपने देखना मात्र हास्यास्पद है। बिहार में पुन: दो-तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की बात कांग्रेस को समझ में आने वाली नहीं है।