CG Suspended News: शिक्षा विभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक हेमन्त उपाध्याय निलंबित, जानें वजह…

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए शिक्षा संभाग दुर्ग के प्रभारी संयुक्त संचालक हेमन्त उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विभागीय आदेश के अनुसार, उपाध्याय पर सरगुजा संभाग में प्रभारी संयुक्त संचालक रहते हुए गंभीर अनियमितताओं का आरोप है। जांच में यह पुष्टि हुई है कि उन्होंने न केवल अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती, बल्कि स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता भी प्रदर्शित की। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्यशैली किसी भी अधिकारी से अपेक्षित नहीं है और यह विभाग की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है।
निलंबन अवधि में उपाध्याय का मुख्यालय रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय को निर्धारित किया गया है। नियमों के तहत उन्हें इस दौरान केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
उपाध्याय के स्थान पर शिक्षा विभाग ने दुर्ग संभाग का अतिरिक्त प्रभार आर.एल. ठाकुर, उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को सौंपा है। अब ठाकुर दुर्ग संभाग के शिक्षा कार्यों की देखरेख करेंगे।
इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग और स्कूलों के बीच हलचल मच गई है। लंबे समय से विभागीय स्तर पर चल रही शिकायतों के बाद इस तरह का कदम उठाया गया है। जानकारों का कहना है कि यह कदम विभाग की सख्ती और जवाबदेही को भी दर्शाता है।