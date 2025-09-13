CG Suspended News: शिक्षा विभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक हेमन्त उपाध्याय निलंबित, जानें वजह…

विभागीय आदेश के अनुसार, उपाध्याय पर सरगुजा संभाग में प्रभारी संयुक्त संचालक रहते हुए गंभीर अनियमितताओं का आरोप है। जांच में यह पुष्टि हुई है कि उन्होंने न केवल अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती, बल्कि स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता भी प्रदर्शित की। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्यशैली किसी भी अधिकारी से अपेक्षित नहीं है और यह विभाग की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है।