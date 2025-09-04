Ramlala Darshan: दुर्ग व बस्तर संभाग के 650 यात्री रामलला दर्शन के हुए रवाना, हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन रवाना

अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर स्थापित होने के बाद दर्शनार्थियों को अयोध्या जाकर दर्शन करने की इच्छा होती है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप नि:शुल्क प्रभु का दर्शन कराया जा रहा है। पिछले वर्ष 26 ट्रेनों के माध्यम से 22 हजार से अधिक दर्शनार्थियों को दर्शन कराया गया। इस वर्ष अब तक 6 हजार से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन का लाभ लिया है।