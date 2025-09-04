Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Ramlala Darshan: दुर्ग व बस्तर संभाग के 650 यात्री रामलला दर्शन के हुए रवाना, हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन रवाना

CG Accident: रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन से जाने वाले दर्शनार्थियों में भारी उत्साह एवं खुशी का क्षण रहा।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 04, 2025

Ramlala Darshan: दुर्ग व बस्तर संभाग के 650 यात्री रामलला दर्शन के हुए रवाना, हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन रवाना
650 यात्री रामलला दर्शन के हुए रवाना (Photo Patrika)

Ramlala Darshan: पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने बुधवार को रेल्वे स्टेशन राजनांदगांव से रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत दुर्ग एवं बस्तर संभाग के 13 जिलों के 650 तीर्थ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्री विशेष ट्रेन को रवाना किया।

राज्य शासन की महत्वपूर्ण श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन से जाने वाले दर्शनार्थियों में भारी उत्साह एवं खुशी का क्षण रहा। जयश्री राम के जयकारे के साथ ढोल-मंजीरे की मंगल ध्वनि के साथ श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए विदा किया गया।

पर्यटन मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सदियों से प्रभु श्रीराम की महिमा जनमानस में व्याप्त है। सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि हम सब का सौभाग्य है कि भगवान श्रीराम जिनका मामा गांव छत्तीसगढ़ है और यह कौशल प्रदेश है। केन्द्र एवं राज्य शासन की हमेशा इच्छा रही है कि पर्यटन, देशाटन होता रहे। उन्होंने सभी दर्शनार्थियों को शुभकामनाएं दी।

महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि दूसरी बार यहां से तीर्थयात्री विशेष ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। उन्होंने सभी दर्शनार्थियों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष सचिन बघेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य देवकुमारी साहू, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर स्थापित होने के बाद दर्शनार्थियों को अयोध्या जाकर दर्शन करने की इच्छा होती है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप नि:शुल्क प्रभु का दर्शन कराया जा रहा है। पिछले वर्ष 26 ट्रेनों के माध्यम से 22 हजार से अधिक दर्शनार्थियों को दर्शन कराया गया। इस वर्ष अब तक 6 हजार से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन का लाभ लिया है।

04 Sept 2025 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Ramlala Darshan: दुर्ग व बस्तर संभाग के 650 यात्री रामलला दर्शन के हुए रवाना, हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन रवाना

पत्रिका कनेक्ट