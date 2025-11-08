CG Train Cancelled: त्योहारी सीजन खत्म होते ही रेलवे का झटका! 13 से 23 नवंबर तक चार ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें…

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के जाते ही रेलवे ने फिर से ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला शुरु कर दिया है। रेलवे के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के शालीमार यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 13 से 23 नवम्बर 2025 तक किया जा रहा है। इसलिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली चार गाड़ियां रद्द तो दो बीच में ही समाप्त होगी।