CG Train Cancelled: त्योहारी सीजन खत्म होते ही रेलवे का झटका! 13 से 23 नवंबर तक चार ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें...(photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के जाते ही रेलवे ने फिर से ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला शुरु कर दिया है। रेलवे के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के शालीमार यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 13 से 23 नवम्बर 2025 तक किया जा रहा है। इसलिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली चार गाड़ियां रद्द तो दो बीच में ही समाप्त होगी।
18 नवम्बर को गाड़ी 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस सांतरागाछी स्टेशन पर समाप्त होगी। यह गाड़ी सांतरागाछी व शालीमार के बीच रद्द रहेगी। वहीं यह गाड़ी 20 नवम्बर को 12102 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस ट्रेन सांतरागाछी से ही एलटीटी के लिए रवाना होगी।
19 नवम्बर को गाड़ी 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस सांतरागाछी पर समाप्त होगी। यह गाड़ी सांतरागाछी व शालीमार के बीच रद्द रहेगी। 21 नवम्बर को गाड़ी 12906 शालीमार-पोरबंदर ट्रेन सांतरागाछी से ही पोरबंदर रवाना होगी।
रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा, मुंबई, कामाख्या और जयपुर के लिए चार अमृत भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की मांग रेलवे बोर्ड से की गई है। अमृत भारत स्लीपर ट्रेन की स्वीकृति मिलने से इन रूटों पर यात्रियों को एक प्रीमियम ट्रेन की सौगात मिल सकेगी।
22 कोच की इस ट्रेन में यात्रियों को त्योहारी सीजन में भी सीटें कन्फर्म मिल सकेंगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव को चरणबद्ध तरीके से मंजूरी मिलेगी। हालांकि रेलवे ने इसका प्रस्ताव कई माह पहले भेजा था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है।
