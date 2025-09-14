CG Train News: रायपुर- राजिम तक 18 सितंबर ट्रेन दौड़ने को तैयार, CM साय हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ…

गाड़ी 68760 रायपुर-अभनपुर मेमू का भी विस्तार किया गया है। ये मेमू रायपुर स्टेशन से सुबह 09:00 बजे रवाना होकर 09:18 बजे मंदिर हसौद, 09:30 बजे सीबीडी पीएच, 09:45 बजे केंद्री, 09:50 बजे अभनपुर, 10:11बजे माणिकचौरि पीएच, 10:35 बजे राजिम पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी 68761 राजिम-रायपुर मेमू राजिम स्टेशन से 11:10 बजे को रवाना होकर, 11:24 माणिकचौरि पीएच, 11:38 अभनपुर स्टेशन, 11:51 बजे केंद्री, 12:06 बजे सीबीडी पीएच, 12:18 बजे मंदिर हसौद, 12:45 बजे रायपुर आएगी।