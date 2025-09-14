Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Train News: रायपुर- राजिम तक 18 सितंबर ट्रेन दौड़ने को तैयार, CM साय हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ…

CG Train News: अब रायपुर से राजिम तक पटरी पर ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार है। रेलवे की ओर से ट्रेन सेवा का शुभारंभ 18 सितंबर से किया जाएगा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 14, 2025

CG Train News: रायपुर- राजिम तक 18 सितंबर ट्रेन दौड़ने को तैयार, CM साय हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ...(photo-patrika)
CG Train News: रायपुर- राजिम तक 18 सितंबर ट्रेन दौड़ने को तैयार, CM साय हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ...(photo-patrika)

CG Train News: अब रायपुर से राजिम तक पटरी पर ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार है। रेलवे की ओर से ट्रेन सेवा का शुभारंभ 18 सितंबर से किया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने राजिम स्टेशन का निरीक्षण किया।

साथ ही रेल सेवा शुरू करने की तैयारी की रूपरेखा निर्धारित की। राजिम स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। बता दें कि 18 सितंबर को सुबह 11.00 बजे रेल सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस दौरान स्थानीय सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

Derailed Engine: पटरी से उतरा इंजन, बीच रास्ते में रोकनी पड़ी अंबिकापुर, सारनाथ और बेतवा एक्सप्रेस को
रायपुर
बेलगहना में पटरी से उतरा इंजन (Photo source- Patrika)

CG Train News: इस समय निकलेगी ट्रेनें

रायपुर-राजिम मेमू सर्विस रायपुर स्टेशन से 4.45 को रवाना हो कर, 05:03 बजे मंदिर हसौद , 05:15 बजे सीबीडी पीएच, 05:30 बजे केंद्री, 05:43 बजे अभनपुर, 05:56 बजे माणिकचौरि पीएच, 06.20 बजे राजिम पहुंचेगी। इसी प्रकार राजिम-रायपुर मेमू सर्विस 06.45 बजे राजिम से रवाना होकर, 06:59 बजे माणिकचौरि पीएच, 07:13 बजे अभनपुर, 07:26 बजे केंद्री, 07:41बजे सीबीडी पीएच, 07:53 बजे मंदिर हसौद, 08:20 बजे रायपुर पहुंचेगी।

रायपुर-अभनपुर मेमू का राजिम तक विस्तार के साथ समय बदला

गाड़ी 68760 रायपुर-अभनपुर मेमू का भी विस्तार किया गया है। ये मेमू रायपुर स्टेशन से सुबह 09:00 बजे रवाना होकर 09:18 बजे मंदिर हसौद, 09:30 बजे सीबीडी पीएच, 09:45 बजे केंद्री, 09:50 बजे अभनपुर, 10:11बजे माणिकचौरि पीएच, 10:35 बजे राजिम पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी 68761 राजिम-रायपुर मेमू राजिम स्टेशन से 11:10 बजे को रवाना होकर, 11:24 माणिकचौरि पीएच, 11:38 अभनपुर स्टेशन, 11:51 बजे केंद्री, 12:06 बजे सीबीडी पीएच, 12:18 बजे मंदिर हसौद, 12:45 बजे रायपुर आएगी।

गाड़ी 68762 रायपुर-राजिम मेमू रायपुर स्टेशन से 16:20 बजे रवाना होकर, 16:38 बजे मंदिर हसौद,16:50 बजे सीबीडी पीएच, 17:05 बजे केंद्री, 17:18 बजे अभनपुर, 17:31 बजे माणिकचौरि पीएच, 18:00 बजे राजिम पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी 68763 राजिम-रायपुर मेमू राजिम स्टेशन से 18:30 बजे रवाना होकर, 18:44 बजे माणिकचौरि पीएच, 18:58 बजे अभनपुर, 19:11 बजे केंद्री, 19:26 बजे सीबीडी पीएच, 19:38 बजे मंदिर हसौद, 20:15 बजे रायपुर आएगी।

14 Sept 2025 11:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Train News: रायपुर- राजिम तक 18 सितंबर ट्रेन दौड़ने को तैयार, CM साय हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ…

