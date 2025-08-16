फिर मानसून सक्रिय, एक हफ्ते तक झमाझम बारिश के आसार, कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जोरदार बारिश के आसार हैं। अगले तीन से चार दिन तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के आसार हैं, जबकि कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।