फिर मानसून सक्रिय, एक हफ्ते तक झमाझम बारिश के आसार, कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जोरदार बारिश के आसार हैं। अगले तीन से चार दिन तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के आसार हैं, जबकि कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर और दुर्ग जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और अचानक तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
वहीं कई जिलो में येलो अलर्ट जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों में येलो अलर्ट जारी है। यहां भी मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।
CG Weather Update: बताते चले कि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में रायपुर में आसमान सामान्यतः मेघमय रहेगा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 25°C के आसपास रहेगा। अगले 48 घंटे अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश व वज्रपात की संभावना बनी हुई है।