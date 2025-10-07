CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन तक तेज बारिश का अलर्ट…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के कई हिस्सों में घनी धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी काफी घट गई है। वहीं राज्य के 11 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।