CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन तक तेज बारिश का अलर्ट...(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के कई हिस्सों में घनी धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी काफी घट गई है। वहीं राज्य के 11 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
सरगुजा, कोरिया और बलरामपुर जिलों में मंगलवार सुबह से ही घनी धुंध छाई रही। धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी घट गई है, जिससे सड़क यातायात पर असर पड़ा है। सुबह-सुबह वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान और नमी के संतुलन से धुंध का यह असर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बालोद, महासमुंद, बेमेतरा, कांकेर और राजनांदगांव जिलों में बिजली गिरने और आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी गई है।
राज्य में पिछले 5 दिनों में 157% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भारी वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ निचले इलाकों में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए निगरानी दल तैनात किए हैं।
कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि वे फसल की कटाई और भंडारण कार्य रोक दें, ताकि अनाज को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही खेतों में अधिक पानी भरने से रोकने के लिए जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 48 घंटे बाद बारिश की तीव्रता में धीरे-धीरे कमी आएगी। हालांकि, इसके बाद ठंड और नमी दोनों में इजाफा होगा। आने वाले सप्ताह से मौसम शुष्क होने की संभावना है, लेकिन सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग