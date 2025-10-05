CG News: पटवारी और RI पर गंभीर आरोप! भू-अर्जन नक्शे में छेड़छाड़ की शिकायतों के बावजूद जांच नहीं…

इस भू-अर्जन की कार्रवाई में जिला मुख्यालय से लगे ग्राम जुर्डा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने खुलकर मनमानी की है। इस मामले में हुई शिकायत के बाद भी संबंधितों के खिलाफ जांच कराने के बजाए संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर जनदर्शन से लेकर वित्त मंत्री तक किए गए शिकायत में ग्राम जुर्डा निवासी चंद्रमा भोय ने शिकायत के साथ ही मूल नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि भी संलग्न किया है जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से मूल नक्शे में छेड़छाड़ किया गया है।