CG News: रात 12 बजे बंद होंगे क्लब-बार, 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा प्रवेश

CG News: शहर में देर रात तक क्लब और बार में जाम छलक रहे हैं। वहीं, नशे के कारण गोली, मारपीट जैसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। इन सब हरकतों से लगातार प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर की कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। अब इसे रोकने के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के बार व क्लब संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सत आदेश दिए हैं कि रात 12 बजे वे किसी भी हाल में बार-क्लब को बंद करेंगे।