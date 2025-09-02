Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

मानसून फिर सक्रिय… अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 02, 2025

मानसून फिर सक्रिय (Photo source- Patrika)
मानसून फिर सक्रिय (Photo source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियां और तेज़ हो रही हैं।

आने वाले दिनों में कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।

CG Weather Update: जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है-

CG Weather Update: सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर।

बता दें कि पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं, कुछ क्षेत्रों में शाम को अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश हुई।

